La increíble noticia para todos los que cobran su sueldo en Banco Nación

La entidad bancaria informó una gran novedad para todos aquellos que tengan una cuenta a sueldo en el Banco Nación.

El beneficio para quienes cobren su sueldo en el Banco Nación.

Este jueves se confirmó una gran noticia para todos aquellos que cobran su sueldo en el Banco Nación. La entidad financiera comenzará a pagar intereses sobre el saldo de las cuentas a sueldo de clientes, mejorando de esta forma la oferta que se les otorga a este segmento y así poder aumentar sus ingresos con el rendimiento de estos depósitos.

Esta modalidad ya la ofrecían otros bancos como el Supervielle, que tiene la posibilidad de hacerlo en pesos y/o en dólares, dependiendo la moneda en la que tengas tus depósitos en tu cuenta bancaria.

A partir de ahora, sin necesidad de hacer trámites adicionales, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios desde su home banking podrán percibir diariamente la remuneración en la misma cuenta en la que cobran su salario.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Banco Nación y una gran novedad para sus clientes más fieles. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué tasa de remuneración ofrece el Banco Nación Además de la simplicidad y facilidad para acceder a este beneficio, la remuneración ofrecida por el Banco se encuentra entre las más altas del mercado: 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado. Anteriormente Supervielle ofrecía 32% y actualmente bajó a 29%.

Por ejemplo, un cliente sueldo que inicie el mes con un saldo de $ 2.000.000 en el mes, estará recibiendo acreditaciones diarias por $1.589,04, totalizando $48.333,33 mensuales (la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados).