La increíble noticia para todos los que cobran su sueldo en Banco Nación
La entidad bancaria informó una gran novedad para todos aquellos que tengan una cuenta a sueldo en el Banco Nación.
Este jueves se confirmó una gran noticia para todos aquellos que cobran su sueldo en el Banco Nación. La entidad financiera comenzará a pagar intereses sobre el saldo de las cuentas a sueldo de clientes, mejorando de esta forma la oferta que se les otorga a este segmento y así poder aumentar sus ingresos con el rendimiento de estos depósitos.
Esta modalidad ya la ofrecían otros bancos como el Supervielle, que tiene la posibilidad de hacerlo en pesos y/o en dólares, dependiendo la moneda en la que tengas tus depósitos en tu cuenta bancaria.
A partir de ahora, sin necesidad de hacer trámites adicionales, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios desde su home banking podrán percibir diariamente la remuneración en la misma cuenta en la que cobran su salario.
Qué tasa de remuneración ofrece el Banco Nación
Además de la simplicidad y facilidad para acceder a este beneficio, la remuneración ofrecida por el Banco se encuentra entre las más altas del mercado: 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado. Anteriormente Supervielle ofrecía 32% y actualmente bajó a 29%.
Por ejemplo, un cliente sueldo que inicie el mes con un saldo de $ 2.000.000 en el mes, estará recibiendo acreditaciones diarias por $1.589,04, totalizando $48.333,33 mensuales (la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados).
El nuevo beneficio se suma a toda la gama de promociones, productos y descuentos que ofrece el Banco Nación. Actualmente, esta institución tiene una de las tasas de interés más alta para plazos fijos llegando a ofrecer 42% anual en depósitos a 30 días.
Estas propuestas llegan para quedarse en un marco de que el Banco Nación busca tener cada vez más clientes que tengan una cuenta a sueldo de dicha entidad. El concepto es llamado "Mejorá tu sueldo, cóbralo en el Banco Nación".