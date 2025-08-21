Karina Milei contra las cuerdas: la oposición pide interpelarla en el Congreso por el escándalo de corrupción
La oposición exige explicaciones urgentes a Karina Milei y otros funcionarios tras la difusión de audios que los vinculan con presunto cobro de coimas a laboratorios.
En una sesión cargada de tensiones, la Cámara de Diputados se vio sacudida por una polémica que trascendió las iniciativas a tratar. Este miércoles se coló en el recinto el escándalo de un presunto caso de corrupción que implicaría a Karina Milei, entre otros funcionarios del Gobierno.
El revuelo inició esta tarde tras la difusión de unas grabaciones que apuntan a la secretaria General de la Presidencia, al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; y a Eduardo "Lule" Menem por el cobro de coimas a laboratorios por la compra y provisión de medicamentos.
La oposición puso el grito en el cielo contra Karina Milei
Inmediatamente, la oposición reaccionó a las grabaciones en el Congreso. En catarata, exigieron explicaciones urgentes por parte de los funcionarios involucrados en el escándalo y formalizaron pedidos de interpelación.
Uno de los que puso el grito en el cielo fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien presentó un pedido para interpelar a Karina Milei y Diego Spagnuolo, director de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) para que "den explicaciones" sobre las grabaciones.
Encendido, Paulón calificó el escándalo como un "jubileo de coimas" e ironizó: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos", en referencia a los porcentajes de los supuestos retornos.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, presentó una cuestión de privilegio contra Spagnuolo y criticó a los diputados oficialistas que "se hacen olímpicamente los boludos" ante la grave denuncia.
Las grabaciones detallan un supuesto circuito de sobornos con porcentajes que irían del 3% al 8% en la compra de medicamentos, e indican que los propios funcionarios se trasladaban a lugares como Nordelta para cobrar el dinero.