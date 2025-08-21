Karina Milei contra las cuerdas: la oposición pide interpelarla en el Congreso por el escándalo de corrupción

La oposición exige explicaciones urgentes a Karina Milei y otros funcionarios tras la difusión de audios que los vinculan con presunto cobro de coimas a laboratorios.

La oposición pide interpelar a y Karina Milei por los audios filtrados. Foto: EFE

En una sesión cargada de tensiones, la Cámara de Diputados se vio sacudida por una polémica que trascendió las iniciativas a tratar. Este miércoles se coló en el recinto el escándalo de un presunto caso de corrupción que implicaría a Karina Milei, entre otros funcionarios del Gobierno.

El revuelo inició esta tarde tras la difusión de unas grabaciones que apuntan a la secretaria General de la Presidencia, al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; y a Eduardo "Lule" Menem por el cobro de coimas a laboratorios por la compra y provisión de medicamentos.

La Cámara de Diputados de la Nación La Cámara de Diputados de la Nación Prensa Diputados La oposición puso el grito en el cielo contra Karina Milei Inmediatamente, la oposición reaccionó a las grabaciones en el Congreso. En catarata, exigieron explicaciones urgentes por parte de los funcionarios involucrados en el escándalo y formalizaron pedidos de interpelación.

Uno de los que puso el grito en el cielo fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien presentó un pedido para interpelar a Karina Milei y Diego Spagnuolo, director de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) para que "den explicaciones" sobre las grabaciones.

Esteban Paulón estalló por el escándalo de corrupción que envuelve a Karina Milei Encendido, Paulón calificó el escándalo como un "jubileo de coimas" e ironizó: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos", en referencia a los porcentajes de los supuestos retornos.