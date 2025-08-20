A pesar que no asumió, "Tronco" amargó a Leila Gianni mientras Karina Milei no consiguió la 24

Seguramente, cuando Leila Gianni leyó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza bonaerense, un leve frío le corrió por sus venas. Es que ella creía, y aún lo entiende así, que una gran elección en La Matanza , donde la campaña es La Bella y La Bestia, la podía catapultar como candidata a intendente en 2025.

No preveía que Sergio "Tronco" Fugliolo, el mediático amigo de Alejandro Fantino, iba a aparecer en la lista y, seguramente, será diputado nacional en 2025. Un medio como Neura, con amigos poderosos en lo sentimental y económico en las cercanías de Javier y Karina Milei , pesan más que la reelección de Alejandro Finocchiaro, quien luego de años intentándolo, jamás pudo instalarse como referente matancero.

El armado libertario, al que se le sumaron dirigentes que militaban en el PRO, explota con este tipo de internas en la mayoría de las localidades bonaerenses y, en el resto del país, hubo varios tironeos antes de cerrar las listas provinciales. En San Luis, por ejemplo, ni Karina Milei ni Lule Menem pudieron impedir que al fin del plazo previsto apareciera la lista que representara a su partido por serias desavenencias en su interior.

“Si bien hay muchos peronistas adentro, ninguno tuvo la habilidad de cortar la luz”, se reía a carcajadas un exponente de Las Fuerzas del Cielo que orbita cerca de Santiago Caputo. El asesor presidencial, quien fue raleado de los armados provinciales y la presencia en las listas de candidatos, por lo menos no pierde el humor mientras hace que su socio, Manuel Vidal, le de clases a los próximos relatores del proyecto nacional.

En la provincia que conduce el aún PRO Claudio Poggi, el diputado nacional Carlos D'Alessandro es el dueño del sello partidario y, a pesar de las intervenciones y las presiones del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abala, ese que había contratado a más de veinte personas para trabajar políticamente por la gobernación en 2027, no pudieron conciliar un acuerdo. De San Luis también es la senadora Ivanna Rascaeta, que se presenta como “cupo” ante sus pares ya que su esposo, Rodolfo Negri, es la que habla de todo y con todos por ella.

reunión Pro LLA Sebastián Pareja en medio de los líderes del PRO. PRO

Esa tensión provincial podría repercutir en la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo cada vez tiene más finito el número mágico que impide los vetos y mucho menos los rechazos. Cerca de la Presidencia de la Cámara de Diputados sostienen que hay una especie de “paraguas” para que el chiquero provincial no llegue al recinto.

Lo que viene después de las elecciones es una nueva distribución de poder en el gobierno, que también involucrará la conducción del bloque legislativo, el reemplazo de varios ministros y un juego de sillas que, si no se realiza con equilibrio, puede provocar un sisma cuando empiecen los dos últimos años del gobierno mileísta. Si bien el único actor nuevo en ese reparto es Sebastián Pareja, habrá que ver cómo manejan las ansiedades de José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli, todos con ganas de ser más de lo que hoy son.

De hecho el jefe de la bancada del PRO tendría que seguir en ese lugar ya que Pareja pretende liderar a los diputados de La Libertad Avanza. ¿Habrá un interbloque para calmar la necesidad de tener “algo más? En eso también decidirá Karina Milei, quien en las últimas semanas vio como se movió la tierra debajo suyo ante las diferentes posiciones expuestas, en casos puntuales, entre los primos Menem, Lule y Eduardo, con el presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja.

El que sigue sorprendiendo, para beneplácito de "El Jefe", es Santilli, a quien no le ofendió el lugar en el que quedó en la lista de diputados nacionales sino que prefiere pararse en que fue el "primero que vio lo que iba a pasar". Por eso, ayer, cuando Pareja fue a la sede macrista, él propuso la foto, que casi provoca una crisis en la puerta de salida porque muchos querían evitarla. Y, cuando los presentes estaban listos, tiró otro chiste - indirecta. "¿Y los buzos violetas?".