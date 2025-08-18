Karina Milei negó tener un millonario Rolex: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar"

La secretaria de la Presidencia había sido acusada de tener un reloj Rolex valuado en 35.000 dólares. Este lunes, rompió el silencio.

La secretaria de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, rompió el silencio este lunes luego de que la acusaran de tener un reloj marca Rolex de 35.000 dólares. Aclaró que, en realidad, es de la firma Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo consiguió antes de llegar al Poder Ejecutivo. Además, anticipó que llevará el caso a la Justicia.

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron", comentó en principio la funcionaria a través de su cuenta de X.

Karina Milei mostró el origen de su reloj Luego, añadió: "Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias. El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder".

Para cerrar, disparó: "Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras". Karina Milei, además de ser la secretaria de la Presidencia, es la principal armadora electoral de La Libertad Avanza en todo el país.