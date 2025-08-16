En modo campaña, Milei negó que exista recesión y dijo que el kirchnerismo "es un conjunto de psicópatas"

En el marco de un evento empresario, el presidente Javier Milei realizó un nuevo discurso con duras críticas al peronismo. A horas del cierre de listas en las elecciones nacionales , polarizó con el kirchnerismo y dijo que “no existen terceras vías”.

Antes de su exposición, el mandatario recibió un premio por parte de la Liberty International World Conference, en el marco de una cena realizada este sábado por la noche en Buenos Aires. Se mostró junto a Karina Milei , clave para el fin del armado electoral, y el ministro de Desregulación, Federico Struzenegger , a quien le dio un abrazo y lo tildó de “gigante” y “coloso”. “Somos el gobierno más reformista de la historia, con más de 8 mil reformas”, aseguró.

Tal como hizo en sus distintos posteos en redes, el jefe de Estado elogió la nueva película de Guillermo Francella llamada “Homo Argentum”, filme que vio dos veces en cuatro días. La calificó como “una obra de arte” y remarcó que se evidencia que el concepto de justicia social “es un robo”. “Es un concepto criminal y perverso”, agregó. Sobre “la batalla cultural” con el peronismo, remarcó: “Les estamos ganando y los estamos exponiendo y van a sentir vergüenza de ser la basura que son”.

El líder libertario ponderó su plan económico, al enfatizar que no hay recesión. “Lo que tenemos de inflación en un mes, lo teníamos en un día cuando asumimos. Hay más de 6 millones de argentinos que si les alcanza para comer, le duela o no le duela a los cucarachos que viven criticando todo”, planteó.

“La economía crece como si fuera una tilde”, opinó Milei, quien añadió: “No solo logramos bajar fuertemente la inflación, logramos crecer el PBI a pesar de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia”. En ese sentido, dijo que su “éxito” amerita “reescribir los libros de texto”.

Para el presidente, “la jubilación mínima se multiplicó por 4 veces”. “De pasar de 80 dólares a 320 dólares”, precisó y siguió con otros ejemplos: “El salario promedio de la economía pasó de 300 dólares a 1200 y todavía tienen la cara de criticar lo que en el mundo se llama el milagro económico argentino”.

“Lo peor ha pasado”, subrayó el mandatario, quien polarizó todo el tiempo con el kirchnerismo: “Están haciendo todo lo que está a su alcance para volver el tiempo atrás, aunque eso signifique la destrucción total de sus compatriotas”.

Según Milei, desde el peronismo “intentan promover leyes de quiebra que atentan el superávit fiscal, incitan protestas violentas, operan con campañas de desinformación, extorsión emocional y otras maniobras de sabotaje propia de la izquierda criminal”.

“Nos quieren sacar de nuestro eje, no les va a funcionar. Nuestros valores no son negociables y no cederemos un milímetro con nuestra responsabilidad con el pueblo de hacer Argentina grande nuevamente. No vamos a ceder ni un milímetro con este conjunto de psicópatas”, señaló.

Milei habló de las elecciones provinciales y nacionales

De cara a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, dijo que “los bonaerenses tienen la ardua tarea de decidir entre seguir la senda del progresivo deterioro o decirle que no a la mentira que el kirchnerismo viene vendiendo hace décadas”.

“Este 7 de septiembre invitamos a los bonaerenses a entonar un grito de liberación. Venimos a decir kirchnerismo, nunca más”, sostuvo.

A horas del cierre de listas, Milei comentó que “para las elecciones nacionales, tiene que quedar que la dicotomía entre salir adelante como país y volver al pasado, no hay tercera vía, no existe un justo medio entre ambos modelos”.