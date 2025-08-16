El nuevo ataque de Guillermo Francella: acusó de hipócritas a sus colegas y aseguró que "están infelices"

Guillermo Francella se encuentra en plena promoción de Homo Argentum y nadie lo para en cada presentación en un medio de comunicación.

Guillermo Francella continúa en el centro de la polémica. Después de que sus declaraciones sobre el cine que no llena salas generaran un gran revuelo, el reconocido actor redobló la apuesta y apuntó directamente contra sus colegas, a quienes acusó de hipócritas. Sus nuevas declaraciones vuelven a encender el debate sobre el rol del artista en la sociedad y el financiamiento de la cultura.

Hace unos días, en una entrevista con el canal de streaming Olga, Francella se había alineado con el discurso del gobierno de Javier Milei. En esa ocasión, el actor había dicho que "hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va". Con estas palabras, el protagonista de El encargado pareció justificar el ajuste que el gobierno aplicó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

guillermo francella (2).jpg Ahora, en una entrevista que se viralizó este lunes, el actor fue un paso más allá y dirigió sus críticas hacia sus colegas. Sin mencionar nombres, Francella se refirió a aquellos actores y directores que, según él, aprovechan las entregas de premios para "bajar línea". El actor sostuvo que en el gremio existe una "hipocresía en el momento del mensaje", una situación que, al parecer, se burla en su nueva película Homo Argentum.

Al ser consultado sobre el personaje de su nueva película, Francella aclaró que no se trataba de un retrato de nadie en particular y que no usó la película para responderle a nadie. Sin embargo, en un momento, sus declaraciones apuntaron directamente a sus colegas: "Cuantos hay que están infelices por recibir un premio porque hay calentamiento global. Eso lo sabemos, y decimos 'hay papi...'".