El incómodo momento de un periodista en una entrevista con una actriz del nuevo film de Guillermo Francella

Tras interceptar a la conocida actriz luego de la polémica desatada por una escena, una allegada de la artista generó una tensa situación con el periodista.

La nota con la artista se tornó áspera tras el cruce generado por la mujer que trabaja para ella.

Este viernes en LAM (América TV), mientras el periodista Santiago Riva Roy le consultaba a Eva De Dominici, intérprete de la nueva película de Guillermo Francella, sobre la reciente condena a Claudio Contardi, tras el juicio propulsado por Julieta Prandi para entrar de lleno al tema de la polémica escena de Homo Argentum que fue comparada con Thelma Fardín y su denuncia a Juan Darthés, la jefa de prensa de la actriz comenzó a intentar persuadir al notero respecto a las preguntas que le realizaba.

La primera interrupción de la mujer no impidió que De Dominici continuara con al entrevista, ante la sorpresiva reacción del notero por la abrupta intromisión. “Estamos hablando bien igual, no pasa nada”, le respondió la actriz a su jefa de prensa.

El tema referido al caso Fardín continuó entre el notero y la artista hasta que la mujer cortó nuevamente la entrevista exponiendo: “Hace dos días que llegó”. A lo que Eva le expresó: “No pasa nada Raquel, está todo bien, podemos hablar, está todo bien”.

La tensa situación entre el periodista de LAM y la jefa de prensa de la actriz Eva De Dominici se defendió tras la polémica escena de Homo Argentum El incómodo momento que vivió el periodista en la entrevista con Eva De Dominici. Video: LAM (América TV) Sin dudar, Riva Roy prosiguió con su impecable trabajo pero deslizó: “La noto a tu prensa muy incómoda con esto y me está incomodando a mi también, no es mi intención incomodarte a vos en la nota