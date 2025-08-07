Pasó en vivo: Rusherking le tiró onda a una periodista mendocina

El cantante estuvo en un popular programa matutino mendocino y "le tiró los perros" a la comunicadora.

Rusherking estuvo en Mendoza en los últimos días y, en su paso por nuestra provincia, participó tanto en radio como en televisión. Uno de los programas televisivos en los que estuvo como invitado fue Cada Día, emitido por Canal 9 Televida. En un momento de la entrevista que le realizaron al artista, Agostina "Paya" Martín le consultó sobre su vida amorosa.

"Y, actualmente, ¿cómo está ese corazón, Rusher?", quiso saber la periodista. "Actualmente estoy soltero y mi corazón está enfocado en mi música y proyectos", afirmó el cantante.

Rusherking en Mendoza El artista estuvo en Mendoza en los últimos días. Instagram Rusherking. En el panel, felicitaron la respuesta del invitado y opinaron: "Enamorarse es perder el tiempo". Pero allí, el joven expresó: "Es lindo enamorarse igual".

"Tenés que facturar Rusher, no te enamores, no te desconcentres", le dijo Martín al artista. Acto seguido, la comunicadora le realizó otra pregunta, sin embargo Rusherking confesó haberse quedado en el tema de la soltería.

Así fue el paso de Rusherking por Cada Día Rusherking En Cada Día "Perdón, ¿qué me preguntaste? Me quedé con lo de la soltería que me dijiste", reveló el cantante. "Viste, te pegó", le respondió "Paya" Martín. En ese momento, el intérprete de Te Deseo Lo Mejor aprovechó el momento y le consultó a Agostina: "Espera, ¿vos también estas soltera?".