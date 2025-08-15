Un periodista de canal América reveló la verdadera suma de la polémica deuda de Jorge Lanata con Radio Mitre

En medio del escándalo sobre el dinero que Jorge Lanata le debe a la famosa emisora, en un programa de canal América contaron el detalle de la cifra real.

Ocho meses después del fallecimiento del reconocido periodista Jorge Lanata, en diciembre de 2024, salieron a la luz las dificultades económicas que enfrentan su viuda, Elba Marcovecchio, y sus hijas, Lola y Bárbara. El comunicador había contraído un préstamo de alto costo poco antes de su muerte, dejando una carga financiera inesperada para su familia. Los datos reales de la escandalosa deuda los reveló un periodista de canal América este viernes por la tarde.

Contrario a los rumores que vinculaban el crédito con la adquisición de su vivienda, se confirmó que Marcovecchio había comprado la casa un año antes de que Lanata solicitara el dinero. La operación se concretó con fondos provenientes de la venta de su anterior propiedad en City Bell, ahorros personales y un préstamo familiar que fue cancelado en breve.

Según Luis Ventura, presidente de APTRA, el préstamo obtenido por Lanata provino de la radio donde trabajaba y habría sido destinado a remodelar su residencia en Punta del Este. Las reformas incluían la renovación completa de la cocina y la instalación de un nuevo baño para mayor comodidad.

Ventura también reveló que parte de los fondos se habrían utilizado en compras personales, como relojes y obras de arte, con un desembolso estimado entre US$50 mil y US$60 mil. Estos gastos, realizados a cuenta del anticipo, generan interrogantes sobre el manejo del dinero.