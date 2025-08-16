El programa de canal América que repunta en el rating tras desplomarse por un específico motivo

Una de las propuestas más exitosas de la señal de aire del Grupo América logró remontar en los últimos días sus mediciones, tras un desliz que fue un llamado de atención para los directivos y la conductora del ciclo en cuestión.

Desde canal América respiran con alivio tras darse a conocer el rating que viene cosechando en los últimos días Sálvese quien pueda, el programa encabezado por Yanina Latorre, que venía de protagonizar un abrupto desplome en las semanas anteriores durante la ausencia de su anfitriona, quien estuvo de vacaciones durante casi un mes.

El promedio habitual que había logrado SQP desde el comienzo de sus emisiones a mediados de marzo, rondaba entre 3 y 3.5 puntos de rating, pero la determinación de la conductora de descansar como lo hace cada año en julio, impactó de lleno en las mediciones del ciclo que acusó una baja de 1 punto en su horario.

Para canal América, tal caída resultó un inconveniente no sólo por el desplome de Sálvese quien pueda, sino que también su producto estrella, LAM, dejó de recibir el muy buen piso que le venía dejando su antecesor, por lo cual Ángel de Brito y su equipo no contaron en las semanas anteriores con ese aditivo; pero así y todo siguieron a la cabeza de lo más visto en la señal.

Canal América recuperó a Yanina Latorre en SQP y el rating volvió a responder Así volvió Yanina Latorre a SQP en canal América Con un formato concebido exclusivamente para el lucimiento de su líder, SQP demostró que de momento su performance en el rating depende de manera específica de la presencia de su conductora, ya que ni sus contenidos ni su panel alcanzan por sí solos para captar la atención del público. Algo totalmente distinto ocurre en canal América con LAM, que sostiene sus mediciones aún cuando De Brito no está al frente, ya que el programa ha logrado una identidad en la que más allá de la estelaridad de su frontman, el panel tiene también un gran protagonismo que permite suplir las esporádicas ausencias de su jefe.

Con el regreso de Yanina Latorre a la conducción de Sálvese quien pueda, el ciclo logró retomar sus promedios habituales. Si bien más allá de la promocionada vuelta de su anfitriona, el lunes esta propuesta alcanzó apenas 2.6 puntos de rating, quedando fuera del podio del top 3 de los envíos más vistos de canal América, en los días siguientes la tendencia se revirtió trayendo alivio a los directivos de la empresa.