Una querida panelista de LAM renunció al programa a puro llanto dejando atónitas a sus colegas

Emoción y despedida en LAM: una de sus icónicas integrantes reveló en vivo su alejamiento del ciclo y contó cuáles serán sus próximos proyectos personales.

Diego Quiroga

La sopresiva salida de una de las angelitas tomó por sorpresa a todos.

Foto: captura pantalla LAM (América TV)

El ciclo LAM (América TV) tuvo un momento inesperado cuando Ángel de Brito comunicó en vivo que la emisión de este viernes 15 de agosto marcaba la despedida de Marixa Balli del panel de angelitas. La revelación sorprendió tanto a las integrantes del programa como a la audiencia, ya que no había trascendido previamente su decisión.

Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli ”, expresó el conductor, dejando en silencio al estudio. Tal como señalaron en la transmisión, la empresaria había mantenido esta conversación de manera exclusiva y secreta con De Brito, sin anticipárselo al resto de sus compañeras.

Con evidente emoción, Balli —conocida popularmente como Cachaca— no logró contener las lágrimas al dirigirse al público. “Voy a llorar”, dijo antes de iniciar su explicación sobre los motivos que la llevaron a presentar la renuncia en el ciclo. “No puedo hablar. Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida”, detalló entre sollozos.

La emoción de la panelista más querida de LAM tras presentar su renuncia

Anunciaron la sorpresiva renuncia de Marixa Balli a LAM

Anunciaron la sorpresiva renuncia de Marixa Balli a LAM.

Los amo, pero mi decisión es dar un paso al costado. Me emociono porque amo este programa y a todos, pero necesito hacer un cambio en mi cabeza. Empiezo con un nuevo local de Xurama, puse toda mi energía ahí y estoy muy agotada”, agregó, subrayando que su futuro inmediato estará concentrado en su proyecto personal.

Marixa Balli decidió dar un paso al costado en LAM. Foto: Captura de video América TV

La escena final estuvo cargada de afecto: Balli se abrazó con Yanina Latorre, amiga de larga data, mientras las angelitas y el público presente la aplaudían de pie. Antes de salir del estudio, la artista quiso dejar en claro su estado de ánimo: “Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz”.

