Yanina Latorre rompió en llanto en medio de la entrevista con Julieta Prandi: "Me emociona"

La panelista de LAM no pudo contener las lágrimas mientras Ángel de Brito y todo el equipo entrevistaban a la actriz.

Luego de la condena a Claudio Contardi por abuso sexual agravado, Julieta Prandi rompió el silencio en los diferentes medios de comunicación. La actriz estuvo a través de videollamada charlando con Ángel de Brito y el equipo de LAM donde realizó fuertes declaraciones sobre el calvario que vivió con el padre de sus hijos.

Julieta contó en un momento que Contardi se adueñó del sueldo de ella mientras estaba embarazada: "En ese momento era el pico más alto de la relación, su mejor cara. En ese 'yo te ayudo, no tenés tiempo' me hace firmar este poder donde él iba a Actores y a Telefe a cobrar mi sueldo y así empezó".

Ya en el final de la entrevista, comentó: "Me quiero detener y agradecerles a todos en el piso. También decirle gracias a Yanina porque la estuve viendo hoy por su empatía, por cómo habló como mujer". Luego subrayó que "esto va más allá si te caigo mejor o peor a una u otra, porque esto va más allá de si me llamo Julieta Prandi, somos mujeres y somos mamás. A cualquiera le puede pasar esto".

En ese momento, Latorre no pudo evitar el llanto en pleno programa: "Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre y no quisiera que a Lola le pase lo mismo". Además, dejó en claro que "si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata".