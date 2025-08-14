Thelma Fardin lanzó una lapidaria respuesta contra Yanina Latorre tras su incisivo posteo

Luego de la filosa publicación que hizo Yanina Latorre apuntando contra Thelma Fardín, sin dudar un instante, la actriz compartió un potente descargo.

La actriz fue contundente contra el ataque de la especialista en espectáculos.

El 20 de marzo, el Poder Judicial brasileño mantuvo firme la sentencia de seis años de cárcel en régimen semiabierto contra el actor Juan Darthés, declarado culpable de agredir sexualmente a Thelma Fardin.

Ante las reacciones en plataformas digitales, la actriz compartió un mensaje en video donde aclaró con contundencia que el delito fue debidamente probado en tribunales y ratificado por cinco magistrados federales.

La polémica escaló cuando Yanina Latorre, conocida por sus opiniones controvertidas, intervino en la discusión a través de su perfil en X. Dirigiéndose a Fardin, escribió con ironía: "Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, no?". Su comentario generó inmediatas críticas de seguidores y colectivos feministas.

Thelma Fardi´n.jpg Thelma Fardin fue criticada por Yanina Latorre luego de que se dictara la condena contra Juan Darthés. Foto: Télam Este miércoles cerca de las 16 horas, Thelma Fardín usó su cuenta de Instagram para defenderse del filoso posteo que hizo Yanina Latorre en su contra. “Yanina, No es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreviviente que quiera”, comenzó la fuerte respuesta de la actriz.

“Sobre tu idea de "guionado", cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón”, sentenció sin filtros Fardin en su potente mensaje público.