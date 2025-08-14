Revelaron la identidad de la tercera en discordia en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Pepe Ochoa dio a conocer polémicos y nuevos detalles del fin de la historia de amor entre la modelo y el futbolista.

El pasado martes en LAM, Pepe Ochoa reveló tres separaciones del mundo del espectáculo, y una de ellas fue la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Y el miércoles, en el programa de Ángel de Brito, Ochoa dio a conocer nuevos y polémicos detalles sobre esta ruptura, que involucran a una tercera en discordia.

"Él se va de River, se fue a México y estuvo en un vínculo allá", comenzó diciendo el panelista. Antes de revelar la identidad de la tercera en discordia, dio algunas pistas sobre ella.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis actualmente viven en México. El futbolista y la modelo tuvieron una relación que duró 17 años. "Ella es DJ, ahora ella está en Europa. Es tope de gama, es muy linda, es rubia, no es modelo", describió Pepe.

Respecto al affaire, el periodista dijo: "Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. En ese momento, por las cosas que decían mediáticamente de que se había separado de Evangelina, Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica".

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre la tercera en discordia en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis Pepe Ochoa Reveló Detalles De La Tercera En Discordia En La Separación De Evangelina Anderson Y Martín Demichelis "Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata. Ella es una argentina que se fue a México y volvió para acá. Este verano estuvo ahí (Mar del Plata) y ella abrió la boca. Resulta que ella es amiga de muchos amigos míos", continuó Pepe.