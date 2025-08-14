Emanuel Ortega destruyó al biógrafo de Javier Milei que cuestionó a Julieta Prandi: "Cagar** bien a trompadas"

La actual pareja de Prandi salió a defender a la modelo, tras los polémicos comentarios de Nicolás Márquez sobre el caso de Claudio Contardi.

Este miércoles, la Justicia condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi en el juicio por abuso sexual contra Julieta Prandi. Famosos y seguidores de la actriz apoyaron a la artista en este momento, menos Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei.

A través de Instagram y X, Márquez expresó: "Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los 'mediáticos', pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quien ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido "secuestrada" y abusada sexualmente durante años por su propio marido. Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente".

Nicolás Márquez El posteo de Nicolás Márquez contra la modelo. X @NickyMarquez1. "¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿Cómo se prueba qué fue 'abusada' sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja, un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior? Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo Improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue 'testigo' presencial del 'el secuestro' ni mucho menos del los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa", continúa el posteo de Márquez.

Para cerrar, Nicolás manifestó: "Conclusión: NO ME CIERRA NADA". Si bien, luego borró la publicación de la red social, lo cierto que es su mensaje ya había tenido una gran repercusión en Internet y, en las últimas horas, Emanuel Ortega lo defenestró con su respuesta.

Emanuel Ortega Instagram El mensaje de Ortega contra Márquez. Instagram Emanuelortega1. "MENSAJE PARA "UN TAL" @Nicolasmarqueznoriega: No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija, o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la Justicia", comienza diciendo la historia de Instagram de Ortega.