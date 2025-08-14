Tuli Acosta y Lit Killah se separaron y fue Majo Martino quien reveló los duros detalles: "Él está muy dolido"
Yanina Latorre reveló que dos personalidades de la música urbana argentina se dijeron adiós. Se trata de Lit Killah y Tuli Acosta. ¿Qué les pasó?
El mundo del espectáculo amaneció con un nuevo rumor de separación que tiene en vilo a los fanáticos de la música urbana. Según el programa Sálvese Quien Pueda, la popular pareja conformada por Tuli Acosta y Lit Killah habría puesto fin a su relación de tres años y medio. La noticia, que llegó de la mano de Yanina Latorre y Majo Martino, generó un revuelo inmediato en las redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas ya especulan con los motivos de la ruptura.
El enigmático que se lanzó al aire en Sálvese Quien Pueda fue develado por la propia Majo Martino. “Cantante él, influencer, tiktoker y bailarina ella… estuvo en el Bailando de chica y también de grande. Ganó el Bailando”, comentó, hasta que finalmente reveló los nombres de la pareja. La sorpresa fue mayúscula, ya que Tuli y Lit Killah siempre se han mostrado muy unidos tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas.
La periodista Martino, además, aportó un detalle que añade más dramatismo a la historia. “Él está muy dolido. Creo que ella se mandó una”, afirmó, sugiriendo que la decisión no habría sido de mutuo acuerdo. La pareja, que se conoció en 2022 a través de amigos en común, ha sido una de las más queridas del ambiente musical joven, y sus seguidores los han acompañado en cada paso de su relación.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia en sus redes sociales, un espacio que ambos utilizan para comunicarse con sus seguidores. La última vez que compartieron contenido juntos en sus feeds fue hace dos semanas, un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos, que también notaron la falta de comentarios mutuos en sus publicaciones. Este silencio ha avivado aún más los rumores de un distanciamiento definitivo.
A lo largo de su noviazgo, Tuli y Lit Killah han hecho partícipes a sus fans de su amor. Incluso, como suele suceder entre las parejas de artistas, colaboraron en una canción juntos llamada Mala Suerte. Por su parte, el cantante le dedicó una canción a su expareja titulada Fiamore, un emotivo gesto que ahora cobra un nuevo significado tras las noticias de la supuesta separación.