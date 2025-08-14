El icónico vestuario y las botitas rojas: Flor Bertotti anunció una gran noticia que emocionó a todos sus fans

Tras años del estreno de Floricienta, la actriz y cantante Flor Bertotti quedó enamorada de los escenarios y volverá con una nueva gira.

Flor Bertotti sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que ha llenado las redes sociales de alegría y nostalgia. A través de un emotivo video en Instagram, la actriz y cantante confirmó que se subirá nuevamente a los escenarios con un nuevo tour, una vuelta que sus fanáticos han estado pidiendo a gritos. Este anuncio marca el retorno de la artista después de su exitosa gira anterior, que la llevó a recorrer el país y a agotar 12 shows consecutivos en el Movistar Arena.

show flor bertotti Imágenes del show de Bertotti por el mundo. @florbertottiok El video, que superó los 81 millones de vistas en poco tiempo, fue un verdadero viaje en el tiempo para sus seguidores. En él, se puede ver a Flor preparándose para el show: junta sus maquillajes, saca su icónico vestuario y, por supuesto, se calza sus inconfundibles botitas rojas con brillos. Una voz en off le pregunta: "¿Ey, a dónde vas?", a lo que ella responde con entusiasmo y una sonrisa: "Me voy a hacer otra vuelta".

En el pie de la publicación, Flor Bertotti no ocultó su emoción por este regreso: "Me vuelvo locaaaa, extrañaba esto". La artista también invitó a sus seguidores a participar, preguntándoles: "¿Quién está para otra vuelta? ¿Adónde dicen que nos vemos?".

flor bertotti en vivo Así se vivieron los recitales de Bertotti. @florbertottiok En una charla exclusiva con un portal de noticias, la actriz explicó qué la llevó a tomar esta decisión. "Esto surgió porque el año pasado, por cuestiones de calendario, no pudimos hacer todos los shows que teníamos previstos", contó. La gran demanda de entradas y la falta de fechas disponibles hicieron que muchos fans se quedaran con las ganas de verla en vivo.

vuelve flor bertotti Flor Bertotti repasó toda su carrera con shows increíbles. @florbertottiok La gira, que ella ha denominado "Otra vuelta", tiene un espíritu muy claro. "Cuando tomemos un respiro y estemos listos, antes de ponernos a preparar un show nuevo, vamos con este show que está espectacular a los países a los que no llegamos, o a los que nos quedamos con las ganas de repetir", relató la artista. Con este anuncio, Flor Bertotti vuelve a conectar con su público, trayendo de regreso esas canciones que marcaron a toda una generación y que evocan la nostalgia de la infancia.