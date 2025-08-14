El icónico vestuario y las botitas rojas: Flor Bertotti anunció una gran noticia que emocionó a todos sus fans
Tras años del estreno de Floricienta, la actriz y cantante Flor Bertotti quedó enamorada de los escenarios y volverá con una nueva gira.
Flor Bertotti sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que ha llenado las redes sociales de alegría y nostalgia. A través de un emotivo video en Instagram, la actriz y cantante confirmó que se subirá nuevamente a los escenarios con un nuevo tour, una vuelta que sus fanáticos han estado pidiendo a gritos. Este anuncio marca el retorno de la artista después de su exitosa gira anterior, que la llevó a recorrer el país y a agotar 12 shows consecutivos en el Movistar Arena.
El video, que superó los 81 millones de vistas en poco tiempo, fue un verdadero viaje en el tiempo para sus seguidores. En él, se puede ver a Flor preparándose para el show: junta sus maquillajes, saca su icónico vestuario y, por supuesto, se calza sus inconfundibles botitas rojas con brillos. Una voz en off le pregunta: "¿Ey, a dónde vas?", a lo que ella responde con entusiasmo y una sonrisa: "Me voy a hacer otra vuelta".
En el pie de la publicación, Flor Bertotti no ocultó su emoción por este regreso: "Me vuelvo locaaaa, extrañaba esto". La artista también invitó a sus seguidores a participar, preguntándoles: "¿Quién está para otra vuelta? ¿Adónde dicen que nos vemos?".
En una charla exclusiva con un portal de noticias, la actriz explicó qué la llevó a tomar esta decisión. "Esto surgió porque el año pasado, por cuestiones de calendario, no pudimos hacer todos los shows que teníamos previstos", contó. La gran demanda de entradas y la falta de fechas disponibles hicieron que muchos fans se quedaran con las ganas de verla en vivo.
La gira, que ella ha denominado "Otra vuelta", tiene un espíritu muy claro. "Cuando tomemos un respiro y estemos listos, antes de ponernos a preparar un show nuevo, vamos con este show que está espectacular a los países a los que no llegamos, o a los que nos quedamos con las ganas de repetir", relató la artista. Con este anuncio, Flor Bertotti vuelve a conectar con su público, trayendo de regreso esas canciones que marcaron a toda una generación y que evocan la nostalgia de la infancia.