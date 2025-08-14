Estos son los estrenos de cine en Mendoza para este jueves 14 de agosto

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy.

El film se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes. Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino.

En esta nueva temporada, París enfrenta su mayor desafío mientras nuevos héroes se unen al equipo de Ladybug y Cat Noir para proteger la ciudad. Marinette, ahora como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón.

A finales del siglo XIX, un sacerdote danés viaja a una remota zona de Islandia para construir una iglesia y fotografiar a su gente. Pero cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.

godland Hoy estrena Godland. Prensa

No puedo tener sexo

Tras su reciente paso por el BAFICI, esta original y desprejuicida ópera prima de Bel Gatti, combina elementos de documental y diario íntimo; con la directora en el centro de la escena asegurando que no ha tenido sexo durante los últimos cuatro años. Visualmente, la realizadora se nutre de una serie de dispositivos tan actuales y cotidianos como los videos hogaresños en formato vertical, sumados a un puñado de emoticones y stickers. En tiempos de selfies y filtros, esta visceral propuesta indaga en las laberínticas formas que tenemos hoy de comunicarnos, tanto con nosotros mismos como con los otros.

no puedo tener sexo pelicula Disponible en Cine Universidad. Prensa

Cuando cae el otoño

on una filosa mirada sobre los vínculos familiares, le película gira alrededor de las tensiones entreValérie (Ludivine Sagnier), una joven que llega junto a su hijo a la vieja casona rural de su madre, sin mayores señales de afecto hacia su progenitora, y más bien interesada en quedarse con la propiedad y sus bienes. La situación se complica cuando Michelle (Hélène Vincent) recibe a su hija y al niño con un banquete que contiene champiñones seleccionados en el bosque junto a su amiga y vecina, Marie-Claude (Josiane Balasko).