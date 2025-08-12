Netflix: esta semana estrena una serie clásica y otra muy esperada por el público que promete éxito

Si te gustan los clásicos o querés ver algo totalmente nuevo, en Netflix llegan dos series imperdibles y que cumplirán tus gustos. Tomá nota.

Netflix siempre tiene algo nuevo para ver. La plataforma, un gigante del entretenimiento que ya es parte de la vida de muchos, no descansa ni un segundo y trae una oleada de títulos que prometen mantener a los usuarios pegados a la pantalla. Una vez más, sorprende con una combinación de estrenos originales y clásicos atemporales que llegarán a nuestros televisores del 11 al 17 de agosto.

Netflix, Películas, best seller Lo que llega a Netflix esta semana. Archivo MDZ El catálogo se renueva con la llegada de una nueva serie que dará mucho de qué hablar. En el barro, una producción argentina que promete intriga, crimen y drama, desembarca para convertirse en un posible nuevo éxito de la plataforma. Este tipo de estrenos nos recuerda por qué Netflix es un líder indiscutido: su capacidad para apostar por producciones frescas y originales, además de ser un contenido más hecho en Argentina.

Pero no todo es novedad. Los amantes de los clásicos tendrán una razón más para celebrar. La icónica serie El chavo del 8 regresa a la plataforma, lista para ser disfrutada por una nueva generación de espectadores. La llegada de esta producción, que marcó a fuego a millones de personas, es un verdadero viaje a la nostalgia y la felicidad.

El Chavo del 8 (estrena el 11 de agosto) Una serie cómica mexicana que narra las aventuras de un niño huérfano llamado El Chavo, quien vive en una vecindad y se mete en diversas situaciones cómicas junto a sus amigos y vecinos. La serie aborda temas como la pobreza, la amistad, la infancia y las relaciones vecinales, todo desde una perspectiva humorística.

El Chavo del 8 La icónica serie mexicana también estará en Netflix. Instgram Florinda Meza En el barro (estrena el 15 de agosto) Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.