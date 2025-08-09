Está en Netflix: la película de Steven Spielberg que es un clásico de todos los tiempos y seguro amarás

Netflix continúa su racha de aciertos en el mundo del streaming, demostrando que tiene un contenido para cada tipo de espectador. Su catálogo, un verdadero paraíso para los cinéfilos, se renueva constantemente con producciones que van desde los éxitos más recientes hasta clásicos que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Esta vez, la plataforma le rinde homenaje a un verdadero ícono del cine de terror, una película que cambió para siempre la forma en que el público se relaciona con los océanos.

tiburon netflix (1) Hablar de terror es hablar de un género que ha evolucionado a lo largo de los años. Pero, hay un nombre que se alza sobre todos cuando se trata de la tensión y el suspenso: Steven Spielberg. El director, un verdadero maestro en la creación de atmósferas opresivas, se ha ganado un lugar privilegiado en la historia del cine por su habilidad para generar miedo con muy poco. Spielberg no solo aterroriza, sino que también crea historias profundas que resuenan en la memoria colectiva, como la que ahora llega a Netflix.

tiburon netflix Entre sus películas más interesantes está Tiburón. La cinta, estrenada en 1975, es considerada una de las producciones más influyentes de la historia del cine. La historia sigue a un sheriff, un biólogo marino y un cazador de tiburones, quienes se unen para dar caza a un gigantesco tiburón blanco que aterroriza a un pueblo costero en el noreste de Estados Unidos.