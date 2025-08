¿Llegó el amor? Liam Neeson y Pamela Anderson a punto de confirmar su romance tan esperado

El esperado estreno de la película The Naked Gun se convirtió en una verdadera reunión familiar y, de paso, en el escenario perfecto para avivar las llamas de un posible romance que tiene a Hollywood en vilo. Nada menos que la icónica Pamela Anderson y el aclamado Liam Neeson aparecieron en la alfombra roja, pero no lo hicieron solos: estuvieron acompañados por sus hijos adultos.

La supuesta relación entre Anderson y Neeson ha mantenido en vilo a sus seguidores y a la prensa del corazón, quienes no logran descifrar si se trata de un romance floreciente, un affaire secreto o simplemente de una amistad extraordinariamente cercana y cómplice. Las declaraciones públicas de ambos actores, lejos de disipar las dudas, han alimentado esta especulación de manera constante, dejando a todos con la intriga sobre lo que realmente sucede entre ellos.

Pamela Anderson, con la franqueza que la caracteriza, confesó en diálogo con Entertainment Weekly que “definitivamente tenemos una conexión muy sincera, muy amorosa”. Y para sumar más leña al fuego de las especulaciones, añadió con cariño: “Creo que tengo un amigo para toda la vida en Liam, y él es una buena persona”. Por su parte, Liam Neeson no escatimó elogios hacia su compañera de reparto. El actor irlandés declaró el pasado octubre a People que está “locamente enamorado” de Anderson , aunque, presumiblemente, en términos profesionales.

Póster de The Naked gun.

Los indicios de una posible relación sentimental se multiplicaron durante la gira promocional de la película, con cada aparición pública de la pareja. Cuando The Sun le preguntó a Anderson si se uniría nuevamente a Neeson para una secuela de The Naked Gun, su respuesta fue tan reveladora como contundente: “Lo seguiría a cualquier parte”. Esta declaración, cargada de devoción y confianza, se sumó a otros gestos y miradas que captaron la atención de los medios y que no hicieron más que reforzar la idea de que entre ellos hay algo más que una simple amistad.