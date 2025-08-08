Estos son los estrenos de cine en Mendoza para este jueves 7 de agosto

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine de la provincia y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy.

Qué películas estrenan en el cine Otro viernes de locos Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

Otro viernes de locos. Captura trailer El viaje de Chihiro Chihiro es una niña que queda atrapada en un mundo mágico y debe encontrar el valor para salvar a sus padres y regresar a casa.

La hora de la desaparición Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición. La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong y Amy Madigan.

Weapons La hora de la desaparición. Captura trailer El último rodeo Un legendario jinete de rodeo retirado lo arriesga todo para salvar a su nieto. Enfrentando su doloroso pasado y los temores de su familia, decide participar en una competencia de monta de toros de alto riesgo como el concursante más veterano de la historia. En el camino, sana viejas heridas con su hija, de quien estaba distanciado, y demuestra que el verdadero coraje se encuentra en la lucha por la familia.