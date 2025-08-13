Está en Netflix: la cómica película de Adam Sandler que está en el Top 10 de Argentina y es un clásico

Si te gusta mucho Adam Sandler, gran parte de los argentinos están viendo en Netflix una película de él que vos también tenés que disfrutar. ¿Cuál es?

Entre los actores más exitosos de Hollywood, se encuentra Adam Sandler. Junto a otros grandes como Eddie Murphy y Jim Carrey, este actor es de los que aseguran garantía en lo que respecta a películas del género comedia y Netflix lo sabe, por lo que en su catálogo no falta algunas de sus producciones.

mr deeds (1) Adam Sandler en Mr Deeds. Captura de pantalla En las últimas semanas, la gran novedad de Sandler en la aplicación de streaming fue la segunda parte de Happy Gilmore, pero esta vez es otra la película que llama la atención para la gran cantidad de argentinos que lo eligen en la N roja cuando se trata de un buen momento de entretenimiento. La película en cuestión es Mr Deeds.

mr deeds Winona Ryder acompaña a Sandler en la cinta. Prensa Longfellow Deeds (Adam Sandler) es el querido propietario de la pizzería de su pequeño pueblo en New Hampshire, famoso no solo por sus pizzas, sino por recitar poemas excéntricos a sus clientes. Su vida, tan tranquila y predecible como el pueblo mismo, da un giro radical cuando se entera de que un pariente lejano y excéntrico le ha dejado una herencia monumental. De un día para otro, Deeds se convierte en el heredero de 40 mil millones de dólares, una cadena de medios de comunicación, un equipo de fútbol americano, uno de baloncesto y un helicóptero privado. De repente, este hombre sencillo y honesto se encuentra en el mundo despiadado de la alta sociedad de Nueva York, donde todos quieren un pedazo de su fortuna.