Si querés entretener a los más peques de la casa, en Netflix hay una película que no es nueva pero todos están viendo hoy.

Sin lugar a dudas, con la gran cantidad de plataformas de streaming que existen en la actualidad, es muy fácil mantener entretenidos a los más pequeños de la casa. Además, una de las apps más elegidas por ellos es Netflix que esta vez tiene disponible una película icónica que le gusta no solo a ellos sino a toda la familia.

megamente 3 El villano más icónico de Netflix. Captura de tráiler Más allá de haber estrenado hace varios años, el villano de gran cabeza azul que termina siendo querido por la sociedad, también es adorado por los chicos de todas las familias. Se trata de Megamente, quien tiene su propia película desde 2010 y, a partir de ese año, conquistó corazones en el mundo entero.

megamente Está en Netflix: la película animada que estrenó en 2010 y hoy lidera la plataforma Captura tráiler Megamente, el supervillano más brillante pero menos afortunado, pasa años intentando conquistar Metro City, siempre frustrado por el invencible Metro Man. Cuando por fin logra derrotar a su archienemigo, su vida pierde sentido y decide crear un nuevo héroe, Titán. Sin embargo, su plan da un giro inesperado cuando Titán descubre que ser malvado es más divertido, y en lugar de proteger el mundo, decide destruirlo. De esta manera, el villano se ve obligado a convertirse en el héroe que el mundo necesita para detener a su propia creación.