HBO MAX: las 3 series que acaban de llegar y que ya son todo un suceso

La plataforma HBO MAX llega a la recta final de la temporada cargada de novedades que prometen revolucionar el entretenimiento. No solo trae de vuelta esas series adictivas que conquistaron al público con tramas llenas de giros impactantes, sino que también apuesta por producciones frescas y audaces, diseñadas para convertirse en la próxima sensación viral.

En su selección destacan joyas inéditas en el catálogo de HBO MAX , junto a proyectos arriesgados que buscan repetir el éxito de esos hits que rompieron récords, deslumbraron a la crítica y superaron todas las expectativas. Así que prepará todo, agarra tu bebida favorita, elegí un buen snack y permití subyugarte con nuestras recomendaciones exclusivas para agosto. ¡El entretenimiento está a punto de subir de nivel!

Esta producción documental desentraña los capítulos más polémicos y sombríos del legado de la emblemática publicación y de su creador, Hugh Hefner. A través de relatos inéditos de antiguas protagonistas, colaboradoras y allegados, el proyecto audiovisual descorre el velo de lo que realmente ocurría entre los muros de la legendaria residencia Playboy.

La narrativa profundiza en denuncias de explotación, conductas coercitivas y éticas empresariales dudosas amparadas en el "sueño Hefner". Paralelamente, examina el rol del conglomerado en la objetivación femenina y su influencia en consolidar estructuras de dominación dentro del espectáculo y las pasarelas.

Pati Una producción realizada en Polonia con una dura trama que te dejará pegado al sillón. Foto: cortesía HBO MAX

PATI (Temporada 2)

Pati se entera de que en el piso que comparte con sus hermanos menores y su madre, les han suspendido nuevamente el suministro eléctrico y acumulan meses sin pagar la renta. Lamentablemente, Julita, su progenitora, evade sus obligaciones sumergiéndose en el consumo de sustancias y alcohol, frecuentando antros y fiestas hasta altas horas.

A diferencia de su madre, Pati tiene sueños por cumplir. Ha postulado para ingresar a la academia gastronómica de Sopot y aguarda ansiosa la respuesta sobre su aceptación.

Sony, un conocido distribuidor de drogas del barrio, comienza a presionar a Pati para que salde las deudas que Julita contrajo. La joven descubre que su madre intentó conseguir dinero metiéndose en el negocio de las drogas. Con ayuda de Krystian, quien está perdidamente enamorado de ella, Pati logra cubrir el adeudo, pero Julita, incapaz de cambiar, regresa donde Sony en busca de más estupefacientes.

Lo que muchos ignoran es que esta historia es un spin-off de la producción polaca 'Skazana (The Convict)', enfocada en Patrycja “Pati” Cichy (Aleksandra Adamska). Sin embargo, no es necesario haber visto la serie original para disfrutar de este proyecto independiente.

e415ec87-3790-4dfd-a352-cd3958bd68d3 Los amantes de las aventuras en lugares impensados tienen garantizado el entretenimiento con esta nueva temporada. Foto: cortesía HBO MAX

Cazadores de gemas (Temporada 4)

En esta nueva entrega de la serie original de HBO MAX, seis grupos de intrépidos aventureros se adentran en los paisajes más exóticos y sorprendentes de Australia. Su objetivo es ambicioso: rastrear algunas de las piedras preciosas más emblemáticas del territorio, entre ellas el deslumbrante ópalo.