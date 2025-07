HBO MAX: el spin-off menos pensado de una serie mega exitosa que está muy cerca de comenzar su producción

La franquicia de The Big Bang Theory vuelve a expandirse con un inesperado giro cósmico. HBO Max confirmó el desarrollo de Stuart Fails to Save the Universe, una comedia con tintes de ciencia ficción protagonizada por un personaje secundario de culto: Stuart Bloom, el solitario dueño de la tienda de historietas. La producción está en manos de Chuck Lorre Productions y Warner Bros. Television.

A diferencia de otros derivados televisivos, esta serie se anima a cruzar el humor con la épica del caos multiversal. La historia arranca cuando Stuart, sin querer, desata una catástrofe cósmica al manipular un artefacto creado por Sheldon y Leonard. Con la realidad colapsando, no tiene más opción que intentar reparar el desastre junto a Denise, su pareja; Bert, su amigo geólogo; y Kripke, un físico tan brillante como insoportable. La misión, claro, no será sencilla: múltiples dimensiones, versiones alternas de personajes icónicos y una avalancha de situaciones absurdas marcarán el tono de esta propuesta.

Desde la dirección de HBO, Casey Bloys celebró el regreso del mundo geek más famoso de la TV: “Nos emociona continuar con el legado de The Big Bang Theory . Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y el brillante talento narrativo de Chuck Lorre y Bill Prady, así como la perspectiva fresca y distintiva que Zak Penn aporta a este excepcional equipo creativo”.

Stuart será el nuevo protagonista de la serie que está produciendo HBO MAX

Stuart TBBT.webp Stuart, el dueño de la tienda de cómics de The Big Bang Theory, tendrá el mando de este delirante spin-off. Foto: captura pantalla HBO MAX

Los involucrados no escatimaron en humor para describir cómo se gestó este spin-off delirante. Chuck Lorre reconoció: “Quería hacer algo radical, que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes de The Big Bang Theory habrían amado, odiado y discutido durante horas”. En tanto, Zak Penn relató con ironía su reclutamiento: “Estaba en una búsqueda espiritual en las zonas más remotas de la selva amazónica cuando una paloma mensajera llegó con una nota de Chuck Lorre, preguntándome si quería ayudar a crear una serie que los personajes de The Big Bang Theory verían”. La aventura apenas comienza, y esta vez, salvar el universo depende del menos pensado.