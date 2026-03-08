Eduardo Feinmann realizó una escandalosa comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona: el picante posteo

El periodista sorprendió a todos los usuarios al apoyar al futbolista del Inter Miami con una publicación que generó un fuerte debate.

En las últimas horas, Lionel Messi fue duramente criticado en las redes sociales por la visita a Donald Trump junto al resto del equipo de Inter Miami. A diferencia de los futbolistas, el capitán argentino ingresó al salón junto al presidente y esto generó un revuelo muy grande.

Diferentes figuras del mundo de la televisión compartieron su descontento, como lo hicieron Malena Pichot, Diego Brancatelli, entre otros. Mientras que periodistas como Eduardo Feinmann bancaron al capitán argentino tras la situación.

El conductor compartió un posteo que generó gran revuelo en redes sociales. En el mismo hizo una fuerte comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona que, por supuesto, generó impacto por las fotografías que subió.

La comparación de Eduardo Feinmann que generó polémica en redes Captura de pantalla 2026-03-08 120242 El posteo que realizó Eduardo Feinmann. Foto: X / @edufeiok. "Siempre del lado de Lionel Messi de la vida. Siempre", escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter). En las imágenes aparece una foto de Maradona mostrando el tatuaje del Che Guevara y el exfutbolista del Barcelona luciendo el tatuaje de Jesús en su brazo.