Fabián Cubero despidió a su padre en un posteo conmovedor y lleno de recuerdos: "Tengo un dolor enorme"

El deportista, Fabián Cubero, le dijo adiós a su padre tras su fallecimiento con una emotiva publicación en las redes sociales.

Tras la triste noticia del fallecimiento de su padre, Fabián Cubero recurrió a su cuenta de Instagram para despedir a Carlos Cubero con un mensaje cargado de dolor y nostalgia. El exfutbolista compartió una serie de fotos que reflejan la estrecha relación que tenían, y expresó la tristeza por una pérdida que, aunque esperada, siempre genera un profundo vacío.

fabian cubero padre Murió el padre de Fabián Cubero. Archivo MDZ La muerte del papá de "Poroto" se confirmó el 8 de agosto en Mar del Plata. Aunque no se dieron a conocer los detalles específicos de su deceso, se supo que Carlos había estado internado en un hospital de la ciudad durante varios días. En su publicación, Cubero reconoció el dolor que siente en este momento, pero también se despidió con la tranquilidad de haber aprovechado al máximo el tiempo que compartieron juntos: "Te vamos a extrañar mucho pá, ¡te amo!".

En el extenso mensaje, el exfutbolista describió a su padre como un hombre ejemplar: "Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona: un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo". Cubero también agradeció el papel de su padre en su crecimiento, destacando que le enseñó "lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a los amigos".

padre de fabian cubero Las fotos familiares que compartió Fabián Cubero para despedir a su padre. @fabiancuberooficial El deportista también enalteció el legado que dejó su padre en su círculo íntimo. "Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida", continuó. Cubero destacó la gran cantidad de personas que se acercaron a despedirlo, demostrando el cariño que le tenían. "Vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis y toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo", escribió conmovido.