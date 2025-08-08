La llamativa publicación de Nicole Neumann tras el fallecimiento del padre de Fabián Cubero

A pocas horas de hacerse público el deceso del papá de su exmarido, Nicole Neumann compartió un mensaje que capturó la atención por un inquietante motivo.

Mientras Fabián Cubero atravesaba el dolor por la muerte de su padre, Nicole Neumann desató especulaciones en redes sociales con una publicación enigmática. La modelo compartió una story en Instagram cerca del mediodía del viernes, horario en que se conoció el fallecimiento de Carlos Cubero, donde apareció abrazando a su bebé junto al texto: “Gracias, gracias, gracias, porque Él, Todo lo sabe, Todo lo Ve”. El mensaje, sin referencias directas al suceso, llamó la atención por su sincronía con la noticia trágica.

El deceso de Carlos Cubero ocurrió en Mar del Plata, ciudad natal del exfutbolista, tras una descompensación que lo mantuvo hospitalizado en sus últimos días. El periodista Fede Flowers confirmó la noticia y reveló que Mica Viciconte —pareja actual de Fabián— se enteró durante su participación en “Ariel en su Salsa” (Telefe). La muerte del patriarca se dio en un contexto ya tensionado: días atrás, Cubero había denunciado judicialmente a Neumann por incumplir el régimen de visitas durante las vacaciones de invierno con sus hijas en común.

El mensaje en la publicación que hizo Nicole Neumann en sus redes sociales WhatsApp Image 2025-08-08 at 16.11.07 Nicole Neumann llamó la atención en redes sociales con la historia que compartió en el horario cercano al deceso del padre de Cubero. Foto: Instagram @nikitaneumann El conflicto legal escaló cuando el equipo legal de Cubero presentó un documento en LAM (América TV), acusando a Nicole de no devolver a las niñas en el plazo pactado. “No se respetó el acuerdo, y eso afectó el tiempo de Fabián con sus hijas”, señalaron fuentes cercanas al caso. La demanda profundizó la grieta entre los exparejas, que arrastran disputas públicas desde su separación.

fabian cubero padre Carlos y Fabián Cubero. Foto: X Fede Flowers En medio de la controversia, la publicación de Neumann fue interpretada de múltiples formas. Algunos usuarios la vincularon al duelo de Cubero, mientras otros la defendieron al considerar el mensaje como una reflexión personal ajena al contexto. La modelo —quien no se pronunció oficialmente sobre el fallecimiento— mantuvo su perfil activo en redes, contrastando con el silencio de Fabián, quien aún no habló públicamente sobre la pérdida.