La verdad sobre la furia de Fabián Cubero que lo llevó a denunciar a Nicole Neumann en medio de una delicada situación familiar

La angustiosa razón detrás de la denuncia judicial realizada por Fabián Cubero contra su exesposa tras un viaje frustrado para despedir a un ser querido.

El programa LAM (América TV) destapó este viernes el emotivo motivo detrás de la denuncia judicial de Fabián Cubero contra Nicole Neumann. Según los periodistas Ángel de Brito y Pepe Ochoa, el exfutbolista había planeado un viaje a Mar del Plata durante las vacaciones de invierno con sus hijas para que visitaran a su abuelo paterno, Carlos Cubero, cuyo estado de salud era delicado. "Nicole lo sabía y aún así incumplió el acuerdo", reveló Ochoa.

El contexto era desgarrador, Fabián organizó todo para que sus tres hijas pudieran despedirse de su abuelo, quien falleció días después sin que dos de las menores lograran verlo. "Movilizó a toda la familia y su entorno para acompañar a su padre en sus últimos momentos", explicó el comunicador. Pese a que Neumann conocía la situación —según el relato—, no llevó a las niñas en la fecha pactada, truncando los planes emocionales y legales.

El detalle que encendió la mecha: Poroto Cubero había informado a su exesposa sobre el propósito del viaje. "Le cuentan a Nicole mirá estamos eligiendo este destino por el tema de mi papá", insistió Ochoa. Sin embargo, la modelo no cumplió con devolverlas a tiempo, pese a que el acuerdo judicial lo establecía. La justificación de un "error en los pasajes" (según el mensaje que recibió Fabián) no alcanzó para calmar su indignación, especialmente tras el fallecimiento de su progenitor.

El detalle sobre la razón que tuvo Fabián Cubero para denunciar ante la Justicia a Nicole Neumann EL motivo del enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann EL motivo del enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann. Video: LAM (América TV) El duelo agravó el conflicto. Aunque la familia no anticipaba un desenlace inmediato —"no tenían un panorama crítico", aclaró el periodista—, la demora de Neumann impidió que dos de las hijas compartieran momentos clave con su abuelo. Este hecho habría profundizado el dolor de Cubero, quien ya acumulaba frustración por incumplimientos previos en el régimen de visitas.