Conmoción: murió Carlos, el padre de Fabián Cubero

Aunque aún no trascendieron detalles, se confirmó la muerte del padre de Fabián Cubero. Todos los datos en esta nota.

El mundo del espectáculo y el deporte se viste de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Carlos Cubero, padre del exfutbolista Fabián Cubero. El deceso ocurrió este viernes al mediodía en un hospital de Mar del Plata, donde el hombre permanecía internado desde hace dos días.

Según la información que compartió el periodista Fede Flowers en sus redes sociales, tanto Fabián como Mica se encuentran en camino a la ciudad balnearia para estar junto a sus seres queridos. La muerte de Carlos se produjo después de que sufriera una descompensación hace unos días, lo que derivó en su internación. Aunque por el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, el hecho ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia el exfutbolista y su familia.

fabian-cubero La primera información brindada sobre el caso. X / Fede Flowers Hace algún tiempo, Poroto Cubero había demostrado el profundo amor y respeto que sentía por su padre con una dedicatoria especial en su cuenta de Instagram. En el día de su cumpleaños, el exfutbolista le escribió: "Feliz cumple @cubero.carlos. Te amo con locura. Gran persona, humilde, generoso, compañero, pero por sobre todo un excelente padre".