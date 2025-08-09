Furia Scaglione se operó el rostro y le llovieron las críticas: qué se hizo

La ex Gran Hermano, Furia Scaglione sorprendió a todos luego de pasar por un centro de estética pero el recibimiento de sus fans no fue el mejor.

Furia Scaglione, la ex participante de Gran Hermano, volvió a generar un gran revuelo en las redes sociales. En las últimas horas, la influencer compartió el resultado de un nuevo retoque estético que, a diferencia de su anterior procedimiento, desató una ola de comentarios y bromas entre sus seguidores.

Furia y otros famosos ligados a Gran Hermano, en la mira por promocionar juego ilegal. Foto: Instagram Juliana Scaglione Qué pasó con Furia. Foto: Instagram Juliana Scaglione Este no es el primer acercamiento de Furia a la estética. En mayo pasado, había mostrado el resultado de una rinoplastia que fue muy bien recibida por su público, quienes elogiaron el cambio y la nueva apariencia de la ex hermanita. Sin embargo, en esta ocasión, la recepción fue muy diferente.

El nuevo retoque de Juliana fue revelado a través de un video compartido por el estudio de belleza @srtawanstudio, donde se la puede ver con unos labios más voluminosos. "Nada que agregar. ¡Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza! @FURIATe amamos reina", escribió el estudio, celebrando el trabajo realizado.

furia scaglione (1) Así se retocó Furia. @furiascaglione En un principio, muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una aplicación de ácido hialurónico, un procedimiento que está muy de moda entre las figuras de la farándula para aumentar el volumen de los labios. Sin embargo, más tarde se supo que en realidad se sometió a una micropigmentación, un tratamiento semipermanente que busca darle color a los labios sin necesidad de usar maquillaje.