Luciana Elbusto volvió a la escena mediática y generó polémica con un ex Gran Hermano: "No tiene dignidad"

Luciana Elbusto se alejó de los escándalos mediáticos que la asociaron a Diego Brancatelli , una infidelidad que recorrió la pantalla grande durante un largo tiempo. La mujer fue panelista en LAM pero decidió tomar distancia y ahora, reapareció con un ex Gran Herman o . Pero, ¿Quién es?.

"Me parece perfecto. Puede salir con quien sea", "Tal para cuál", "El hambre y las ganas de comer", "Por favor, esta chica no tiene dignidad", "Pero esta juega en todas las canchas de amante y te lleva de la mano al geriátrico. Le falta meter la pastilla y es viuda negra también", expresaron algunos usuarios sobre la foto de Elbusto y Alfa . Mientras tanto, ninguna de las partes se ha expresado al respecto.

“Yo soy periodista y estuve como amante. Me parece innecesario como amante lo que hizo esta mujer porque quedó enganchada o si no lo hizo por eso es de mala leche”, comenzó diciendo la exangelita.

Y luego siguió con su relato: “Con qué necesidad lo expones Fernanda. A mi no se me ocurriría hacer eso y tenés que bancartela si asumiste ese rol. Yo no sé las internas de ella. Puede que esté ensañada con Yanina por algo personal”.

“Si a vos no te hubiera gustado que se exponga tu infidelidad tampoco deberías ventilarlo esto. Rompió los códigos Fernanda porque no es un chimento que Yanina tiene la culpa, la deja como víctima y culpable a Diego y lastima a los hijos de ella”, dijo al respecto la comunicadora.

Y concluyó tajante: “Salvo que te lleves mal o que te cae mal no entiendo que hagas mierda a alguien y claramente en mi caso no lo haría”.