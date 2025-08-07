Escándalo: realizaron una grave denuncia contra un ex Gran Hermano y estalló la polémica

El periodista Federico Flowers compartió toda la información a través de las redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

Gran Hermano es uno de los realities que más visibilidad les da a los participantes, quienes se exponen a estar monitoreados las 24 horas y convivir sin teléfonos ni ningún tipo de información que venga del afuera. El programa fue el más visto de Telefe en la edición pasada y en las últimas horas el nombre del ciclo fue nuevamente noticia, pero por una grave denuncia.

El periodista de espectáculo, Federico Flowers fue quien informó en su cuenta de X (ex Twitter) que un exjugador fue denunciado por robo: "Grave denuncia. La "Gata" Noelia acusa a Emma Vich y a su madre Mariela Gervasi de robarle todo".

En el material que compartió Flowers, se puede escuchar el audio de la "Gata" Noelia y allí reveló fuertes detalles: "Yo ya soy una mujer grande, te lo digo así sinceramente. Con Emmanuel siempre tuve una relación de amistad linda. Lo que viene al caso es que hace más de un año y medio vengo reclamando mis cosas".

La mujer expresó que, en su momento, ella guardó sus cosas en una habitación que le prestó la madre de Emma Vich: "Le pido a la mamá de él porque Emmanuel me dijo que tenía una pieza adelante. Yo no soy amiga de la madre". En otra parte del audio, contó que "mientras me las guardaba me cobraba 15.000 pesos y después 20.000 pesos por mes".