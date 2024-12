Escándalo con la producción de Gran Hermano: un participante denuncia un error fundamental que podría atentar contra su salud

La eliminación de Renato fue una gran victoria para Santiago "Tato" Algorta en "Gran Hermano", pero los problemas no se acabaron para el jugador uruguayo. En las últimas horas, los fanáticos del reality de Telefe notaron que un error de la producción podría causarle graves problemas a la salud del hermanito.

La comida es tema delicado dentro de la casa más famosa del país, y ya generó peleas en la nueva temporada. Mientras Sandra y Petrona pelean por el control de la cocina, los hábitos alimenticios de Tato continúan dando que hablar. Al ser celíaco, el uruguayo no puede consumir alimentos con gluten, obligándolo a depender de la compra de sus compañeros para alimentarse.

Santiago "Tato" de Gran Hermano pasa hambre en la casa. Foto: Instagram @telefe

Durante las primeras semanas de competencia, Santiago se mantuvo a flote comiendo grandes cantidades de arroz, algo que enfureció a Renato y lo llevó a emitir polémicos dichos: "Cómo vas a agarrar y servirte un cerro de arroz y que los demás no comen arroz", se quejó el último eliminado, afirmando que gente de esa "condición" no debería entrar a "Gran Hermano".

Santiago de "Gran Hermano", con hambre por error de la producción de Telefe

Tras la eliminación del peruano, el público se enteró a través de las cámaras de DGO que Santiago estuvo salteando comidas debido a la poca variedad de alimentos aptos para su consumo. Todo salió a la luz durante una charla con Keila y Andrea, cuando la fanática de la farándula festejó que el lunes volverían a tener dulce de leche en la casa.

"Él no come. Vos tenés que ya pedir algo. Tenés que ir hoy a pedir que te traigan algo", le insistió Andrea a su aliado. "Yo no cené bolu...", confesó Tato. Sin embargo, el hambre del uruguayo no dependería solo de la compra de los jugadores, sino también de un error de la misma producción de "Gran Hermano".

"En la cena de nominados le dieron milanesa. No comió", reveló Keila, indignada con la organización de la competencia. Ulises ya había expresado quejas con la comida de la cena para los jugadores nominados, contándole a Luz que en las dos veladas a las que asistió "no se come tan bien, es solo una cosa medio fría que te ponen ahí cosa que te histeriquees más".

Andrea intentó convencer a Santiago de priorizar su alimentación si quiere sumar su nombre a la lista de ganadores de "Gran Hermano Argentina". "Escuchame San, tenés que ir a pedir que te traigan algo. Galletitas de arroz, algo. Porque mañana es el súper, así lo compran. Y sé que ahora te importa un choto, pero es importante porque es toda una semana. Aprovechá que tenemos el cien", le pidió a su aliado, refiriéndose al presupuesto de la semana.