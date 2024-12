Primera pareja confirmada en Gran Hermano 2025: besos muy fogosos y vivo romance

Los participantes de "Gran Hermano 2025" empiezan a formar los vínculos que definirán la nueva temporada del reality de Telefe: aparecen las primeras alianzas, las primeras peleas y, como siempre, los primeros romances. Después de la eliminación de Renato, dos jugadores de la casa sellaron su relación con un fogoso beso.

Desde su video de presentación, Giuliano demostró un interés por interactuar con las mujeres de la casa de "Gran Hermano Argentina". Una vez adentro del reality, el vendedor encontró una igual en Jenifer, la administrativa que trabaja con los Moyano. Con el pasar de los días, los hermanitos construyeron un silencioso romance lejos de las cámaras.

Fue Keila la que primero alertó al público de que había algo más entre los dos jugadores que una simple alianza, cuando ventiló una picante confesión de Jenifer: "Me dijo 'me comió'. Yo le dije '¿ah fue un chape?' Y ella me dijo 'me comió'", contó la oriunda de Tigre en una charla con Lourdes.

La fan de Yanina Latorre agregó que el beso sucedió en uno de los sillones de la casa, y que los dos hermanitos se esforzaron por evitar las cámaras de DGO: "No era en el sillón verde, en el amarillo, del baño. Y le digo 'tenían una cámara' y me dijo 'no no, los dos nos fijamos, lo único que él se fue todo pintado'".

Este lunes por la madrugada, los dos hermanitos decidieron dejar de esconderse y confirmaron su romance al resto de la casa de "Gran Hermano". El momento se vio en el sauna/sala de streaming, donde algunos jugadores discutían la eliminación de Renato. En un momento, Giuliano y Jenifer se fundieron en un apasionado beso.

Chiara Mancuso, la tercera en discordia entre la primera pareja de "Gran Hermano"

Chiara y Giuliano se besaron en "Gran Hermano 2025". Foto: X @TronkOficial

Giuliano y Jenifer blanquearon su romance, dispuestos a jugar juntos para sumarse a la lista de ganadores de "Gran Hermano", pero sus planes podrían verse arruinados por una tercera en discordia: Chiara Mancuso. La bailarina también está enamorada del oriundo de Venado Tuerto, y en las últimas horas se peleó con Jenifer por él.

La tensión entre los tres jugadores fue palpable desde el primer día, y Giuliano no hizo nada para disiparla: de hecho, el primer beso de la temporada fue entre él y Chiara. Sin embargo, los tres jugadores acordaron mantenerse alejados románticamente, por miedo a cómo se vería una pelea entre las chicas afuera de la casa.

El sentimiento fue noble, pero duró poco. Después de la fiesta de disfraces de este viernes, Chiara confrontó a Jenifer por no respetar su tregua y acercarse a Giuliano: "No tenés códigos y te voy a aplastar", amenazó la modelo que fue vista en el yate de Independiente. ¿Nació una nueva enemistad en "Gran Hermano"?