Los 5 mejores momentos de la historia de Gran Hermano que quedaron marcados a fuego en los argentinos

Desde su debut en Argentina en 2001, Gran Hermano se ha convertido en un fenómeno cultural que no deja de generar conversación. A lo largo de los años, sus temporadas han estado llenas de momentos memorables, con ganadores que hicieron historia y participantes que alcanzaron la fama sin necesidad de llevarse el premio.

A continuación, un repaso con un Top 5 de los instantes más icónicos de la casa, un espacio en el que cualquier cosa puede suceder y donde los imprevistos han marcado a generaciones de fanáticos del reality de Telefe.

La entrada de Diego Maradona a Gran Hermano

El 10 de marzo de 2001, Gran Hermano vivió uno de sus momentos más icónicos con la visita de Diego Armando Maradona. La producción sorprendió a los participantes al interrumpir su cena y pedirles que se prepararan para una actividad en el patio. Al salir, encontraron al '10' de espaldas, y la emoción fue inmediata cuando lo reconocieron. El campeón del mundo revolucionó la casa mientras los concursantes saltaban y celebraban su presencia.

Durante su estadía, Maradona compartió momentos únicos con los participantes, como juegos en equipo y hasta un beso con Gastón Trezeguet, una de las figuras más polémicas de esa edición. Antes de despedirse, también se dio el gusto de pasar por el confesionario para conversar con Gran Hermano.

La polémica jugada de Marianela Mirra

Marianela Mirra marcó un antes y un después en la historia de Gran Hermano con una de las estrategias más recordadas del reality: la espontánea a Diego Leonardi. En 2007, la joven cordobesa, que ya había protagonizado tensos enfrentamientos con Nadia Epstein, sorprendió a todos al nominar al concursante que más la había apoyado dentro de la casa. Esta maniobra no solo desató una ola de reacciones en la audiencia, sino que también consolidó su camino al triunfo, siendo coronada ganadora apenas una semana después.

La revelación de la traición agitó las aguas entre los seguidores del programa. Mientras algunos la señalaban como desleal, otros la alababan como una estratega brillante. En paralelo, Diego, aislado de los acontecimientos externos, continuaba apoyándola sin saber la verdad. La tensión explotó cuando un grito desde el exterior rompió el aislamiento de la casa: “Diego, Marianela te hizo la espontánea”. Este momento, lleno de emociones encontradas, selló una de las páginas más icónicas de Gran Hermano.

Los 15 kilos de lechuga de Martín Pepa

En diciembre de 2010, durante la sexta edición de Gran Hermano, Martín Pepa se convirtió en protagonista de una de las anécdotas más recordadas del reality. Con el presupuesto ajustado y una semana difícil por delante, el joven fue llamado al confesionario para realizar el pedido semanal. Consciente de que sus elecciones generarían conflictos, incluyó en el listado 15 kilos de lechuga, 4 kilos de carne y casi nada más.

Cuando llegó el pedido, las bolsas contenían únicamente hojas verdes, lo que generó sorpresa y debates entre los concursantes: ¿qué hacer con tanta lechuga? Desde ese momento, la frase "una tortilla de lechuga" quedó como el legado de aquella semana histórica. Pepa también saltó a la fama por su declaración en el programa sobre su experiencia en el campo, asegurando haber tenido intimidad con una oveja.

El compromiso de Eleonora González y Gastón Trezeguet

Durante la primera temporada de Gran Hermano, Eleonora González y Gastón Trezeguet protagonizaron uno de los momentos más icónicos del reality: una ceremonia nupcial dentro de la casa que reflejó su evidente química y conexión. Ambos compartieron varios momentos juntos, incluso en el confesionario, lo que avivó rumores sobre su vínculo.

Aunque su relación romántica no continuó fuera del programa, su amistad perduró con el tiempo. En 2021, Eleonora compartió un emotivo video en sus redes sociales con imágenes de ambos y una frase nostálgica: "GH 20 años, 20 años no es nada", recordando lo vivido en aquella experiencia que aún permanece en sus memorias.

Soledad Silveyra le cuenta a Carolina Chiappetta sobre el ataque a las Torres Gemelas

Durante sus 43 días de aislamiento en la casa de Gran Hermano, Carolina Chiappetta tuvo su primer contacto con el mundo exterior de una manera impactante: enterarse del ataque a las Torres Gemelas. La encargada de darle la noticia fue nada menos que Soledad Silveyra, la conductora del programa.

La reacción de la joven, de apenas veinte años en ese momento, quedó marcada como uno de los momentos más emblemáticos de la televisión argentina. En una entrevista con Teleshow, Carolina rememoró ese instante: "Yo salí de estar encerrada, vos imagínate el contexto… salía de estar 50 días encerrada. Me dice ‘tranquila’, me hace preguntas de mi experiencia por la casa, sobre mi exnovio y luego me menciona lo de las Torres Gemelas justo al lado. Entonces todo el tiempo pensé que este pibe había muerto en un avión".