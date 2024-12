Empiezan las peleas en Gran Hermano 2025: Sandra disparó contra Petrona

Pasó la primera semana en "Gran Hermano 2025", y las grietas en la convivencia empiezan a mostrarse. Los nuevos participantes del reality de Telefe están sintiendo el peso del aislamiento, con algunos sufriendo de fuertes episodios de ansiedad, y en las últimas horas se solidificó la primera enemistad de la casa.

Sandra y Petrona son dos jugadoras con grandes personalidades que ya levantaron alarma entre sus contrincantes. La actitud bromista y frontal de la tucumana terminó hartando a Sandra, quien apuntó contra Petrona en una charla privada con una de sus aliadas.

Sandra de Gran Hermano lanzó un fuerte ultimátum sobre Petrona

En el clip que se vio gracias a la transmisión en vivo de DGO, Sandra estaba relajándose en la habitación cuando la conversación entre ella y Chiara Mancuso llegó al tema de Petrona. Fue entonces que la fanática de la pesca sorprendió dejando en claro que no planea tolerar más la actitud de su compañera en "Gran Hermano".

El conflicto quedó en evidencia cuando Sandra le contó a Chiara sobre uno de los momentos más incómodos que vivió en la casa de Telefe debido al comentario de Petrona sobre la sexualidad de un jugador: “Cuando Petrona dice ‘no, cara de pu...’, a Ulises se le transformó la cara”, recordó.

Según Sandra, el comentario estaba dirigido a Ezequiel, y no fue un hecho aislado. “'Yo cuando te conocí creía que eras pu...'. No, no Petrona, le digo. No es por ahí, porque se le sumó que a mí me dijo Tronchatoro. Como que ella siempre buscando el defecto del otro para reírse”, explicó la cocinera.

Petrona molestó a Sandra con sus actitudes en Gran Hermano. Foto: Instagram @telefe

Sandra también criticó otra actitud de Petrona, esta vez en la cocina, mientras preparaban pastafrolas con Andrea para el resto de los compañeros. “Estábamos cocinando y dice ‘yo no voy a cocinar, se van a poner así de comer’”, recordó, haciendo un gesto con su mano dejando en claro que la tucumana hablaba del peso de los jugadores de "Gran Hermano Argentina".

En ese contexto, cuestionó hasta dónde se puede justificar este tipo de comportamientos: “Me dicen, bueno San, pensá que es una mujer que le falta cuestión de base, de educación, pero ¿hasta qué punto? Porque si vos lo considerás, decís 'bueno, pero ¿todo el tiempo?”.

Si bien Petrona no es la única que tuvo comentarios polémicos en "Gran Hermano", Sandra dejó en claro que tiene un límite para las opiniones intolerantes de la tucumana: "Ya está, ya no me causa. Y yo se lo dije a Gran Hermano. Donde pasa el límite con el tema de si sos put*, trol*, loca yo te cierro la ventana", afirmó.