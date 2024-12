Keila de Gran Hermano 2025 sufre de un terrible problema dentro de la casa: el video y los detalles

Los días pasan dentro de la casa de "Gran Hermano 2025" y los nuevos participantes entran en el ritmo del reality de Telefe, formando las primeras alianzas y llevando adelante sus estrategias. Pero el aislamiento empieza a afectar a los hermanitos, quienes se adaptan a estar alejados del resto del mundo.

El llanto no es poco común en el programa que conduce Santiago del Moro, donde los jugadores empiezan a compartir sus historias de vida y formar lazos emocionales. Sin embargo, una de las mujeres de "Gran Hermano Argentina" causó la preocupación de sus compañeros al vivir un fuerte episodio de salud mental.

Keila no la está pasando bien en Gran Hermano 2025 (Instagram @keisosa)

El desconsolado llanto de Keila en "Gran Hermano 2025"

Desde sus primeros segundos en pantalla, Keila demostró ser una gran personalidad con afinidad para el show y mucho drama para sumar a la nueva temporada del reality show. La oriunda de Tigre sueña con ser famosa desde los tres años y se preparó como nadie para estar en "Gran Hermano", programa que sigue hace años.

Pero una cosa es ver el ciclo de Telefe desde su casa, y otra muy diferente es estar del otro lado de la televisión. En su primera semana bajo las cámaras de "Gran Hermano Argentina", Keila sufrió un fuerte ataque de ansiedad y tuvo que ser consolada por sus compañeras de cuarto.

El episodio, que fue capturado por la transmisión 24 horas de DGO, sucedió en la habitación de las chicas, donde Keila se había recostado cuando sintió venir el ataque. En el video que se viralizó del suceso, se puede ver a la hermanita llorando y respirando fuertemente mientras Delfina y Petrona la asisten.

"Me agarró un ataque de ansiedad nomás", les aseguró Keila a sus dos amigas. "Dame las manos", le pidió Delfina, intentando que la morocha calme su respiración inhalando con ella. "Es que no puedo respirar", se lamentó Keila, desesperada. Las cámaras de la casa cortaron su transmisión, pero volvieron a enfocarse en las mujeres cuando Keila recuperó la compostura.

En un segundo clip, Delfina le dice a su amiga que se concentre en sus alrededores para enfocar su mente. "Me había dado una vez pero nunca tan fuerte, no podía respirar. No sé que me pasó", confesó Keila. "Es muy fuerte todo Kei", le contestó la participante nominada, refiriéndose a las novedades en esta edición de "GH".

A pesar del apoyo de las demás jugadoras, la hermanita se mostró frustrada consigo misma por su momento de vulnerabilidad, preocupada por cómo sería recibido en el afuera: "Pero voy cuatro días bolu...", se quejó. "Y bueno, son tus sentimientos, no tiene nada que ver el tiempo", la consoló Delfina.

