"Gran Hermano 2025": las historias más impactantes de los nuevos participantes

Gran Hermano 2025 estrenó en la pantalla de Telefe, con 24 nuevos participantes que ingresaron a la casa más famosa del país y lucharán por no ser eliminados antes de la gran final. El programa conducido por Santiago del Moro armó un elenco con perfiles variados, y algunos de ellos llamaron la atención de la audiencia.

La producción de "Gran Hermano" recorrió el país en un casting federal para encontrar a los integrantes de la nueva temporada, y el resultado fue un amplio abanico de personalidades. Entre modelos, influencers y gente de a pie, poco a poco van apareciendo historias de superación y valentía.

Carlos, el nuevo hermanito que casi pierde sus piernas

El empresario de la noche que llegó a "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Carlos, oriundo de Ituzaingó, llega a Gran Hermano con un pasado lleno de desafíos y anécdotas que lo hacen único. Empresario de la noche y dueño de un negocio mayorista de lencería en Avellaneda, confesó en su casting que vivió una doble vida durante años, algo que terminó saliendo a la luz con consecuencias difíciles de manejar.

Sin embargo, lo que más marcó su vida no fue esa experiencia, sino su recuperación tras dos operaciones de columna. En 2018, una negligencia médica lo dejó postrado en silla de ruedas, un golpe que transformó su vida. La pérdida de movilidad fue todavía más dura debido a su pasado como técnico y exjugador de fútbol.

Fue su hija, Marcia Tocco, quien compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el arduo proceso de rehabilitación de su padre: "Mi viejo, ex jugador profesional, DT y amante del fútbol, quedó en silla de ruedas. Después de mucho esfuerzo, logró salir adelante, y mañana vuelve a jugar con sus amigos por primera vez".

La dura historia de Carlos, el nuevo participante de "GH". Fuente: X @MarciaTocco

Sebastián, el estudiante mendocino con una voz única

Sebastián, el mendocino que entró a "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Desde Mendoza, el estudiante de Ingeniería trae un estilo fresco y desinhibido al programa de Telefe que busca sorprender a todos. Aunque trabaja en el taller mecánico de su papá, aclara que prefiere mantenerse alejado de la grasa: “Ni en pedo me ensucio las manos, solo voy de administrativo”, comentó entre risas durante su presentación.

Con apenas cinco años de edad, Sebastián tuvo que ser sometido a una operación en la que le extirparon las amígdalas, algo que afectó permanentemente su voz. Además, el joven mendocino vive con una hipoacusia leve, definida por la Organización Mundial de la Salud como una pérdida en la capacidad auditiva.

Lejos de dejar que sus circunstancias lo apaguen, el nuevo participante de Gran Hermano su voz peculiar con sentido del humor, mostrando en su video de presentación que puede cambiar de tono en un instante: “Pero puedo poner voz de macho también”. También se definió como una "señora de barrio", amante de los chismes y siempre atento a lo que sucede a su alrededor.

Luciana, la mujer trans que entró a Gran Hermano 2025

Luciana Martínez entró a la casa de "GH". Fuente: Instagram @telefe

Luciana Martínez, quien se presentó inicialmente como Jorge Barrionuevo, lleva consigo una historia de valentía y autodescubrimiento. Nacida en Santa Cruz, reveló que lleva más de 10 años viviendo como mujer transgénero en secreto, y decidió salir del clóset en vivo por Telefe.

Su vida es multifacética: es bailarina, asesora de imagen, profesora de baile y administrativa, además de ser orgullosa mamá de un perro llamado Teodoro. Entre anécdotas personales, compartió cómo sus hermanos, dos de los cuales estuvieron presos, la ayudaron a comprender las líneas entre el bien y el mal.

Luciana se define como una persona sociable, divertida y solidaria. Su estrategia para Gran Hermano 2025, por el momento, será ir con la corriente: “Voy a empatizar con las chicas, jugar, peinarnos, maquillarnos, bailar... solo quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma”, adelantó.

Brian, el alma de la fiesta con un duro pasado

Brian es uno de los nuevos participantes de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Sin tapujos ni complejos, Brian se presentó en Gran Hermano 2025 como alguien extrovertido y divertido. “Vergüenza no tengo, no se me cae nada por lo que me pueda llegar a pasar. Soy plaga, jodón, soy una innovación para el programa, el mejor producto”, afirmó con una confianza arrolladora.

El nuevo hermanito se dedica a la venta ambulante en la línea de tren San Martín, y compartió que desde joven se dedica a ofrecer todo tipo de bienes, desde golosinas hasta preservativos, a los pasajeros. “Salgo todos los días a pelearla, es lo que me heredó mi papá y me encanta”, expresó con orgullo. Su historia y actitud lo posicionan como uno de los participantes más auténticos de esta edición.