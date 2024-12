Quién es la voz de Gran Hermano Argentina

Este lunes comenzó Gran Hermano 2025, una nueva edición del exitoso reality de Telefe que encerró a 24 nuevos participantes en la casa más famosa del país. Pero los hermanitos no son los únicos habitantes de la casa: también está el "dueño".

Llamado Big por los jugadores, la voz omnipresente de Gran Hermano es emblema del programa que hoy conduce Santiago del Moro. Con el inicio de una nueva temporada por la televisión argentina, que se podrá ver en vivo las 24 horas del día, vuelven a surgir las preguntas alrededor de la identidad del misterioso personaje.

Rodolfo Valss: la voz detrás de Gran Hermano

Así se ve la voz de "Gran Hermano 2025", Rodolfo Valss. Fuente: Instagram @rodolfovalssok

El locutor argentino Rodolfo Valss es quien presta su voz al reality de Telefe desde su primera edición en 2001. Su participación lo convirtió en una figura emblemática del programa, siendo la voz que guía a los participantes a través de galas de eliminación, desafíos y pruebas.

Además de su rol en la televisión, Valss cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito artístico. Nacido el 7 de noviembre de 1956, se desarrolló como cantante y actor de teatro musical, consolidándose como una figura reconocida de la cultura escénica argentina.

Valss construyó su carrera con una sólida formación académica. Se formó en el Conservatorio Juan José Castro y complementó sus estudios con seminarios en actuación, danza, jazz y técnicas corporales.

Antes de Gran Hermano, participó en obras como Chicago (2001), Orestes, last tango (2004) —con una gira europea en 2002—, El hombre de La Mancha (2005-2006) y Eva, el gran musical argentino (2008-2009), entre muchas otras. Además, fue distinguido en dos oportunidades con el Premio Konex, en 2001 y 2011, por su aporte a la escena artística nacional.

Más allá de Gran Hermano: realities y novelas argentinas

Rodolfo Valss también cuenta con una gran carrera en el teatro. Fuente: Instagram @rodolfovalssok

Rodolfo Valss también dejó su huella en otros programas televisivos, destacándose como coach y director en distintos proyectos. Su experiencia en la escena artística lo llevó a ser parte de importantes producciones, además de incursionar en ficciones reconocidas por el público argentino:

Operación Triunfo, desde el 2003 al 2005

Sin código, con Adrián Suar y Nicolás Cabré

Quién es el Jefe, sitcom argentina protagonizada por Nicolás Vázquez

Se dice amor, protagonizada por Juan Darthés, Eugenia Tobal, y Millie Stegman

El actor y locutor reconoce que su trabajo como la voz de Gran Hermano lo posicionó en el ojo público más que sus años de trayectoria en el teatro. Sin embargo, esto no deja de generarle cierta tristeza.

"Eso me duele un poco. De todos modos, son dos públicos distintos... Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en su casa viendo un reality", confesó en diálogo con La Nación.

"Por eso prefiero el reconocimiento de la gente fanática de los musicales, que podrá ser menor en cantidad, pero que es superamorosa y demostrativa. A la mayoría no la conozco, obviamente, pero me envían mensajes muy afectivos por las redes y me tratan como si fuera su primo. Después de 40 años de trabajo me hacen sentir que soy uno de los actores de musicales más queridos y eso me llena de muchísimo orgullo", cerró.