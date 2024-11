Quién es el reconocido periodista de Telefe que renunció a uno de los programas más famosos del canal

El éxodo de periodistas de LN+ a América TV y la salida de Sergio Lapegüe de TN tras trabajar más de 30 años en el canal han sorprendido a todo el mundo. Ahora, un reconocido periodista anunció que dejará de ser parte de un ciclo de Telefe luego de que se comenzará a esparcir el rumor de que había sido despedido.

Se trata de Lío Pecoraro, quien actualmente se desempeña como panelista en A la Barbarossa. A través de sus historias de Instagram (@Liopecoraro), el pasado miércoles 27 de noviembre el comunicador aclaró: "Gente querida les quiero contar YO mismo que acabo de terminar mi participación en el ciclo #ALABARBAROSSA. Una etapa de mucho aprendizaje. Nos seguimos viendo en #ELRUNRUN. ¡¡¡Gracias a todos!!!".

El comunicado que compartió Lío Pecoraro el pasado miércoles 27 de noviembre en sus historias de Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Liopecoraro.

Por otro lado, en LAM hablaron sobre este tema y revelaron detalles de su salida. "Le pregunté y me dijo que él está muy cansado, que trabaja de lunes a lunes, que se levanta muy temprano y que América también le ofreció un programa que no lo agarró, que no está para laburar en la semana y que solamente quiere dedicarse a producir su programa, 'El Run Run'", contó Yanina Latorre.

En ese momento, Pepe Ochoa interrumpió a la panelista y expresó: "¡Miente, Lío! Hace una semana lo llamaron para comunicárselo. Esto viene de larga data. Él cuando arranca en Telefe, ya arrancó mal, porque pidió la derecha de Georgina para conducir cuando ella no esté".

Esto fue lo que contaron en LAM sobre la salida de Lío Pecoraro de A la Barbarossa

"Al principio, no se lo dieron. Después le dieron su propio segmento propio diciéndole que tenía que rendir, que llevar chismes y marcar agenda. Nada de eso sucedió", comentó Ochoa, quien también dijo que Pecoraro quería aparecer más tiempo en cámara. "En un momento, Lio comenzó a hablar pésimo de toda la producción", añadió.

"Cuando llamaron a Pía Shaw, querían que entre ella y salga él. Pero dieron marcha atrás en Telefe porque lo contamos en LAM", dio a conocer el panelista de LAM, que contó que al periodista le ofrecieron para 2025 un contrato con menos plata que él aceptó, pero que una mononucleósis le cambió los planes.

"Cuando volvió a las seis semanas, le dijeron que el programa rendía bien con Pía. Me dijeron que Georgina lo odia", expresó Pepe. Asimismo, reveló que habrá grandes cambios en el panel de A la Barbarossa con la salida de Noe Antonelli y el ingreso de Luciana Rubinska, Gastón Trezeguet, y Natasha Niebieskikwiat.