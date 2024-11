La histórica panelista de Gran Hermano que fue abruptamente desvinculada y ya tiene reemplazo

A un mes de que comience una nueva temporada de Gran Hermano (Telefe), se dio a conocer que la panelista Marisa Brel fue abruptamente desvinculada y su lugar será ocupado por la periodista Marina Calabró. La encargada de dar detalles sobre cómo estará integrada la mesa de analistas del popular reality fue Laura Ubfal, quien en Intrusos (América) brindó detalles sobre el equipo que acompañará al conductor Santiago del Moro.

Al referirse a los cambios en el panel de Gran Hermano, Ubfal ratificó que Brel quedó fuera del programa y Calabró pasará a ser integrante estable del ciclo. Además, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Ceferino Reato, Eliana Guercio y la mencionada integrante de Intrusos serán los responsables de analizar las estrategias de los participantes del reality.

Marisa Brel quedó fuera del panel de Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

En tanto que los panelistas que trabajarán como reemplazantes de manera rotativa son Pilar Smith y Costa. En diálogo con Ángel de Birto en Bondi Live, Marisa Brel comparitó su desazón por haber sido desvinculada de Gran Hermano, formato del que es fanática desde su surgimiento. "Yo nací en ese canal, amo Telefe, estoy súper agradecida al canal aunque no me llamen, está todo bien, pero no quiere decir que no esté de acuerdo y que me duela, porque no pasó absolutamente nada para que me dejen afuera", comenzó la especialista en espectáculos.

El descontento de Marisa Brel por quedar fuera de Gran Hermano

Por su parte, Marina Calabró se mostró sumamente entusiasmada con el desafío de ser parte del panel de Gran Hermano, y existe la posibilidad de que la periodista se integre a alguna otra propuesta de Telefe.

Finalmente, en diálogo con un móvil de LAM (América), Marisa Brel remarcó que Marina Calabró le contó que Santiago del Moro la llamó para sumarse a Gran Hermano. "Cuando tenés un programa, llevás a tu tribu y yo lo recontra entiendo, yo no soy de la tribu de Santi", subrayó la comunicadora. Además, desmintió que haya usado la plataforma del popular programa para promocionar la bebida que ella vende.