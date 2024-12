Quién es y a qué se dedica Sebastián Bello, el joven que representa a Mendoza en Gran Hermano

Gran Hermano 2025 empezó con todo, los participantes ya se encuentran conviviendo en la casa y ahora competirán para ver quien puede llegar a las instancias finales. Las estrategias formarán parte sin lugar a dudas del día a día y con el correr de las semanas se irán formando formando los famosos grupos.

Uno de los 24 participantes es Sebastián Bello, el joven es oriundo del departamento de San Rafael y tiene 23 años. En la presentación contó un poco su historia de vida y sorprendió a todos con sus declaraciones: "A los cinco años me sacaron las amigdalas y como verán tengo esta voz", sostuvo.

Además agregó: "Uso audífonos intracanales porque tengo un problema hipoacusia leve. Trabajo en el taller mecánico de mi papá pero ni en pedo me ensucio las manos, solo trabajo administrativo". También expresó que "me encantan los chismes y me gusta el drama".

El mensaje de Sebastián a sus seguidores. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sebastiannbello.

En sus redes sociales compartió un comunicado para sus seguidores: "A partir de este momento todo mensaje que reciba no será respondido ya que voy a estar dentro de la casa más Famosa de Gran Hermano, representando a mi querido San Rafael, allí me podrán ver a través de la pantalla", comenzó.

El ingreso de Sebastián Bello a la casa de Gran Hermano

Luego agregó: "Por otro lado no se enojen por no haberlos despedido y/o contado nada, nos volveremos a reecontrar una vez que esté fuera de la casa, ojalá dure adentro los seis meses de competencia. Luego nos abrazaremos y llenaremos de mucho amor. Nos vemos pronto!!!", subrayó en el final.