Así quedarán las noches de Telefe tras la llegada de Gran Hermano: ¿y Bake Off?

A partir del estreno de la nueva edición de Gran Hermano 2025, que llegó a la pantalla el lunes 2 de diciembre, Telefe hizo un ajuste en su grilla nocturna. Este cambio afecta, principalmente, el horario de Bake Off Famosos, el popular programa de pastelería conducido por Wanda Nara, uno de los éxitos del canal de las pelotas.

Hasta ahora, Bake Off Famosos se venía emitiendo desde las diez de la noche. Con la llegada del famoso reality, el programa de cocina adelanta su emisión, ya que GH pasaría a ocupar el horario de las 22.

Según dejaron entrever desde Telefe, Bake Off Famosos iniciaría a las 21:15. De confirmarse este ajuste, el canal tendrá dos realities en el horario central de la noche, al menos será así durante la primera quincena de diciembre.

La nueva edición de Gran Hermano se verá por Telefe desde el 2 de diciembre. Fuente: Telefe

El ajuste en la programación se realiza con el objetivo de optimizar el prime time del canal. Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro, volvió a la pantalla chica con la promesa de replicar sus éxitos de temporadas anteriores.

Durante los primeros días de diciembre, el reality de pastelería convivirá con el debut de la nueva edición del programa de convivencia; los debates de Gran Hermano se emitirán entre las 22:00 y las 22:30 horas.

El ajuste en la programación nocturna de Telefe no afectaría, en principio, al noticiero. El histórico ciclo conducido por Rodolfo Barili se mantendrá en el horario de las 20.

Cuándo se aplicarán los nuevos horarios en Telefe

La nueva grilla de programación de Telefe empezará a aplicarse a partir del martes 3 de diciembre. El lunes 2, el canal hizo un retoque especial y por única vez con motivo del estreno de Gran Hermano .

Ayer, Bake Off Famosos no salió al aire y retomará su emisión hoy. En tanto que, a partir de esta semana, ya no se emite Margarita, la serie juvenil creada por Cris Morena.

Telefe modifica el horario de Bake Off por la llegada de Gran Hermano. Fuente: Telefe.

Bake Off Famosos es uno de los éxitos del momento de Telefe, donde las estrellas compiten por imponerse como el mejor cocinero. El buen andar del programa le asegura a Gran Hermano 2025 iniciar con un buen encendido.