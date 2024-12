Acusan a un jugador de Gran Hermano 2025 de no avisar en su trabajo que entraba a la casa

"Gran Hermano 2025" presentó esta semana a 24 nuevos participantes en la pantalla de Telefe, que convivirán en la casa y lucharán por llegar a la gran final. Mientras los hermanitos se preparan para la primera eliminación, afuera del reality siguen apareciendo los famosos "carpetazos".

Desde mensajes hostiles a pasados participantes hasta apariciones en el yate de Independiente, los nuevos jugadores del programa que conduce Santiago del Moro no se quedan atrás cuando se trata de polémica. Entre los escándalos, uno de los nuevos hermanitos fue acusado de infringir las normas de conducta laboral.

La fuerte acusación a Luca de "Gran Hermano"

Dafne Frione, conocida por su participación en "El Gran Premio de la Cocina" y por su contenido culinario en redes sociales, generó revuelo en TikTok al compartir un video mientras miraba la presentación de "Gran Hermano" junto a una amiga. La sorpresa llegó cuando descubrieron que Luca, uno de los nuevos participantes del reality, era empleado de una de ellas.

En el video, que Frione describió con la frase "estás mirando GH y ves a un empleado tuyo entrar a la casa", la cocinera comentó incrédula: "¿Me estás, jod... trabaja con vos?". Sentada en el sillón con mate en mano mientras miraba el programa de Telefe, su amiga lo confirmó con un tono de asombro: "¡Es el de ventas!".

Las dos mujeres estallaron en risas, sin poder creer lo que miraban: "¿Por qué a mí siempre me cag...?", se lamentó la supuesta jefa de Luca, agarrándose la cara con las manos. Frione solo se rio, divertida con la suprema coincidencia: "Mañana no tenés empleado".

El video se viralizó con rapidez en TikTok, superando los 450 mil 'me gusta' en cuestión de días. Sin embargo, la información de Frione fue negada por la misma madre de Luca, quien tiene una cuenta en la red social china donde sube videos graciosos con sus dos hijos. "¡Es mi hijo Luca! ¿Ventas de qué? No estaba trabajando", comentó la mamá, confundida.

Quién es Luca, el participante más joven de "Gran Hermano 2025"

Luca, el más chico de la casa. Fuente: Instagram @telefe

Edad: 18 años

Instagram: luca.figurelli

Luca llegó al reality de Telefe con un propósito bien definido: alcanzar la fama. Aunque inicialmente su gran anhelo era convertirse en futbolista profesional, después de probar su suerte y fallar en la cancha decidió explorar un camino diferente y vinculado al mundo mediático.

En su presentación, dejó en claro su gusto por estar frente a las cámaras: "Me encanta el streaming, me encantan las cámaras. No tengo estrategia. Que pase lo que pase", comentó. Además, no dudó en autodefinirse como "un chamuyero", sumando un toque de picardía que promete dar que hablar dentro de la casa más famosa del país.