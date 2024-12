¿La copia?: quién es la participante de Gran Hermano 2025 que es parecida a Julieta Poggio

Gran Hermano 2025 lleva apenas una semana al aire, pero los escándalos alrededor de sus nuevos participantes están a la orden del día. Gracias a la información que surge afuera del reality de Telefe y las actitudes de los jugadores dentro de la casa, la audiencia va conociendo a los protagonistas de la nueva temporada. Hay una de ellas, sin embargo, que se les hace bastante conocida.

Se trata de Martina Medina, una modelo y contadora de La Plata que prometió manipular a los hombres de la casa para avanzar en el juego y reconoció su aversión a la limpieza doméstica. Con 24 personas en la competencia Martina no tuvo todavía la oportunidad de brillar, pero llamó la atención de igual manera por su increíble parecido con Julieta Poggio, la exparticipante de "Gran Hermano 2022".

La reacción de Julieta Poggio a Martina, su "doble" en "Gran Hermano 2025"

Martina de "Gran Hermano", ¿la nueva Julieta Poggio? Foto: Instagram @telefe

El parecido entre Poggio y Martina no pasó desapercibido en las redes sociales, no solo por su parecido físico sino también por la actitud extrovertida y estilo de vestir. La comparación inevitablemente llegó a oídos de la modelo y bailarina, pero lejos de sentirse incómoda con las comparaciones, la ¿ex? de Marcos Ginocchio expresó una opinión positiva al respecto.

En una reciente entrevista con "LAM", Julieta Poggio se mostró agradecida por ser considerada un referente para los nuevos participantes: "La gente tiene grabado a fuego lo que fue nuestro Gran Hermano y siento que siempre quieren tener ahí una comparación. 'Este es Alfa, esta es Juli, este es Marcos'. No sueltan".

"Siento que mi edición fue muy genuina porque hacía diez años que no se hacía GH. Nosotros no teníamos ni idea lo que garpaba, lo que era cancelable, el shippeo. Ahora están más pillos", agregó Poggio, quien estuvo presente en el estudio de Telefe para el estreno de la nueva temporada y formará parte de "El debate de Gran Hermano".

Julieta Poggio opinó sobre la nueva generación de Gran Hermano (Instagram @poggiojulieta)

Desde el estudio de América, Ximena Capristo opinó que Martina guarda un gran parecido con Julieta, y Marcela Feudale añadió: "Es muy parecida. Sí. Mucho". Ante estos comentarios, Julieta reconoció la posibilidad de que Martina haya tomado algunos aspectos de su juego para su estrategia.

"Puede ser que te imite. Realmente, te convertiste en un referente", añadió Matilda Blanco, a lo que Julieta respondió con humildad: "Gracias. No me molesta que me imiten. Lo tomo como un halago". Para la ex "Gran Hermano Argentina", las similitudes entre ella y Martina no son un motivo de controversia.

Al contrario, aseguró que la imitación es parte del reconocimiento, incluso mencionando que ella misma toma inspiración de figuras que admira. "Yo la admiro mucho a Emilia Mernes y le copio los looks. Es así", confesó con sinceridad.