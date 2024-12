Acusan a un jugador de Gran Hermano 2025 de estar "acomodado" y no hacer casting

Más allá de lo interesante que pueda resultar el juego en sí, Gran Hermano 2025 no sería lo mismo sin los escándalos, y a solo unos pocos días de haberse estrenado la nueva edición ya apareció una gran polémica alrededor de uno de los participantes, a quien acusan de estar "acomodado" y de no haber hecho el casting para ingresar.

Cada uno de los 24 participantes del reality tiene características distintivas e historias impactantes que, con el correr de los días, van saliendo a la luz. Sin embargo, el caso de este joven ya es motivo de discusión entre los diferentes periodistas de espectáculos, como también en los portales de noticias y redes sociales.

Es precisamente en este último escenario en el que se generaron diversas discusiones, especulaciones y hasta denuncias sobre este supuesto fraude de Gran Hermano 2025, aunque por el momento hay más dudas que certezas.

Gran hermano 2025: quién es el jugador acusado de estar "acomodado" y de dónde surge esta especulación

El participante es Renato Rossini, oriundo de Perú e hijo de un prestigioso actor y modelo de dicha nación, quien brilló en algunas tiras locales como Luz María y Escándalo allá por la década de 1990, llamado Renato Aldo Rossini Valenzuela.

Renato Rossini, el participante apuntado. Fuente: Instagram @granhermanoar.

No se puede negar que resulta interesante conocer a este personaje que decidió probar su suerte en la casa de Gran Hermano, pero por el momento solamente hay discusiones alrededor suyo. ¿El motivo? En la red social X (ex Twitter) comenzó a circular una versión de que Rossini no hizo el casting para poder ingresar al programa.

Esto surge a partir de una serie de hechos puntuales y de imágenes que trascendieron en el mundo web, las cuales fueron finamente enlazadas por los usuarios. Sucede que Renato tiene una relación cercana con Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 del reality. Y sumado a eso, hay fotos del peruano junto a Kennys Palacios y Romina Uhrig, también ex participantes.

Otro dato que no pasó inadvertido y que también se usó para alimentar este rumor es que Rossini participó junto a su padre en otro éxito televisivo de Perú como lo es El Gran Chef Famosos, lo que le habría dado cierta ventaja para poder estar hoy en el reality de Telefe.

Renato Rossini en los estudios de "El Gran Chef Famosos". Fuente: Instagram @renatorossinic.

No obstante, es importante destacar que por el momento se trata solamente de especulaciones propias de las redes sociales y no hay ninguna versión oficial al respecto del tema.