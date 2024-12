Gran Hermano 2025: uno por uno, todos los participantes de la edición 2025

Volvió Gran Hermano a la pantalla de Telefe, y 24 nuevos participantes entraron a la casa más famosa del país. De todas las puntas de Argentina y con historias muy diferentes, los nuevos jugadores de programa que conduce Santiago del Moro ya empezaron a jugar de cara a la primera eliminación de la temporada.

El inicio de Gran Hermano 2025 sacudió la televisión argentina, con picos de rating que tocaron los 19 puntos. Los nombres de los hermanitos que entraron al reality fueron tendencia en todas las redes sociales, con los fanáticos del programa de Telefe eligiendo favoritos y realizando predicciones sobre cuál de todos llegará a la gran final.

Keila

Keila, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 28 años

Instagram: @keisosa

Keila llega desde Tigre con un objetivo: “Quiero ser famosa desde que tengo tres años”, confesó en su presentación. Dueña de una personalidad efusiva y directa, admitió que “primero hablo y después pienso”, y que “la gente o me ama o me odia, igual a mí no me importa mientras hablen de mí”. Con una marcada aversión a la traición y a quienes se victimizan, aseguró: “Si no te gusta algo de tu vida, cambialo”.

Claudio

Claudio, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 41 años

Instagram: @klaudiodl

Claudio se presenta en Gran Hermano como un hombre espiritual que combina el misticismo con el juego. Practicante de reiki y autodefinido como terraplanista, afirmó tener un don especial para conectar con las personas: “Ese es mi plan de juego, conocerlos uno por uno y descubrir sus debilidades”, anticipó con seguridad.

Lourdes

Lourdes, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 22 años

Instagram: @loucicca

Desde la costa atlántica llega Lourdes, quien promete dar mucho de qué hablar. Con un look que considera su sello personal, asegura que “mi pelo es mi personalidad, es lo único virgen que tengo”. Aunque tiene novio, dejó en claro que está dispuesta a priorizar el juego en el programa de Telefe: “Mi estrategia es hacerme la rubia boluda y después meterme con todo”.

Sandra

Sandra, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 50 años

Instagram: @sandrabpriore

Sandra lleva su pasión por la pesca a la casa más famosa. Para ella, navegar representa “libertad”, un valor que quiere transmitir en su paso por el programa. Dispuesta a integrar y colaborar, no descartó generar algún revuelo: “Cuando haya que hacer lío, lo haré”, prometió esta participante de carácter espontáneo.

Luca

Luca, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 18 años

Instagram: @luca.figurelli

Luca ingresa al reality buscando la fama, aunque con un enfoque relajado. A sus 22 años, admitió que no tiene una estrategia definida para "Gran Hermano 2025": “Que pase lo que pase”. Apasionado por las cámaras y el streaming, se define como “un chamuyero” que apuesta por su carisma natural para destacarse.

Luciana

Luciana, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 28 años

Instagram: @martinezlucianaok

Luciana, quien primero se presentó como Jorge Barrionuevo, reveló con orgullo su verdadera identidad en vivo por Telefe: “Hace más de 10 años que soy Luciana Martínez en secreto”, explicó. Bailarina, asesora de imagen y administrativa, aseguró que empatizar con las chicas será clave para su estrategia. “Solo quiero fluir y ser yo misma”, afirmó.

Juan Pablo

Juan Pablo, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 38 años

Instagram: @jpdevi

Desde Corrientes llega Juan Pablo, un arquitecto y emprendedor que está listo para competir. “Siempre me gustó sobresalir, si no lo hago, me comen”, dijo sobre su enfoque. Aunque su padre no apoyó su sueño de ser actor, ahora siente que es su momento de brillar y demostrar su talento, no solo como profesional, sino también como estratega en la casa.

Andrea

Andrea, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 42 años

Instagram: @an_lazaro

Andrea, del barrio porteño de San Cristóbal, es profesora de gimnasia y spinning. Después de divorciarse, no volvió a convivir con nadie en 18 años. Con humor ácido, comentó: “Me gusta hablar mal de los hombres, pero el mercado está complicado”. Su independencia y su estilo directo prometen aportar frescura y momentos memorables en el reality.

Brian

Brian, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 27 años

Instagram: @brian.alberto.1044

Brian, vendedor ambulante de la línea San Martín, llega al programa con una energía arrolladora. “Vergüenza no tengo, soy plaga, jodón y una innovación para el programa”, afirmó. Acostumbrado a lidiar con diferentes tipos de personas en su trabajo, confía en que su carisma y humor serán clave para avanzar en la competencia.

Jenifer

Jenifer, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 31 años

Instagram: @jenifer_lauria93.ok

Trabajando en la organización de camioneros, Jenifer aseguró que tiene un don para captar miradas. “No hay otra como yo, todavía no nació”, expresó con confianza. Con una personalidad frontal y sin filtros, está decidida a ganar Gran Hermano 2025 y a dejar una marca única en la casa.

Renato

Renato, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 27 años

Instagram: @renatorossinic

Renato, un modelo e influencer peruano, trae consigo experiencia en realities y una vida centrada en la disciplina. “Entrenar me levantó de la cama y el ánimo”, aseguró. Convencido de que su enfoque metódico será una ventaja, se muestra confiado en que su carisma y su físico le ayudarán a destacar entre los participantes.

Sofía “Sopa”

Sofía, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 32 años

Instagram: @sopabuscio

Desde Villa Urquiza, Sofía, conocida como “Sopa”, combina seguridad y análisis como sus herramientas principales. Con numerosos tatuajes que reflejan su personalidad, afirmó: “Puedo leer a las personas y entender cómo son, eso me parece interesante como estrategia”. Entre risas, aseguró que aunque no es “la diversión” en sí misma, siempre pone mucha onda en lo que hace.

Luz

Luz, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 21 años

Instagram: @luz_tito

Luz, oriunda de Jujuy, trabaja en la boletería de la terminal de colectivos y se describe como una mujer competitiva. Con una relación abierta a distancia, siente una gran atracción por lo desconocido y anticipa que no escatimará esfuerzos para darlo todo dentro de GH Argentina.

Ezequiel

Ezequiel, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 24 años

Instagram: @ezequiel.ois

Fanático de la música y la estética de los 80, Ezequiel, de Ramos Mejía, se distingue por su estilo único. “Creo que soy el único loco que usa cama solar”, comentó. Su personalidad relajada, pero con capacidad para discutir cuando sea necesario, promete ser un punto de equilibrio entre el compañerismo y el drama en el juego.

Chiara

Chiara, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 30 años

Instagram: @chiarimancuso

Modelo, promotora y bailarina de Canning, Chiara combina su carisma con un carácter dominante. “Me encanta manipular a las personas porque me considero muy inteligente”, explicó. Hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, promete liderar el reality de Telefe con fuerza en las dinámicas de grupo.

Ulises

Ulises, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 26 años

Instagram: @ulisesapostolo

Politólogo y modelo cordobés, Ulises mostró su humor al decir que su personalidad tiene “dos caras de una misma moneda”. Aunque bromeó con que su objetivo principal es disfrutar de la pileta, también dejó claro que no subestimará las estrategias necesarias para avanzar en el programa.

Delfina

Delfina, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 24 años

Instagram: @delfi_delellis

Delfina, de Tres de Febrero, quiere romper los estereotipos sobre las modelos. “No somos solo caras bonitas, somos inteligentes y sabemos lo que valemos”, afirmó con convicción. Con una personalidad hiperactiva y frontal, no dudará en enfrentarse a quienes considera hipócritas o mentirosos dentro de la casa de "GH".

Carlos

Carlos, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 63 años

Desde el oeste del conurbano bonaerense llega Carlos, un empresario de la noche. Con un pasado como futbolista y director técnico, Carlos no teme enfrentarse a desafíos: “No voy a ser un viejo boludo. No te voy a decir mi estrategia porque soy técnico”. Aunque se define como alguien tranquilo, no duda en activar su “modo GPS: gordo, picante y sin filtro” cuando lo provocan.

Candela

Candela, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 24 años

Instagram: @candcampos

Candela, estudiante de personal trainer, lleva la competitividad en la sangre gracias a su pasión por el patinaje desde niña. Con una personalidad chispeante, aseguró que su estrategia es simple: “Entrar, sonreírme y jugar”. Aunque aclara que no busca engancharse sentimentalmente, no descarta coquetear un poco: “Es inevitable que me pase algo adentro”, admitió.

Sebastián

Sebastián, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 23 años

Instagram: @sebastiannbello

Desde Mendoza llega Sebastián, estudiante de Ingeniería y colaborador en el taller mecánico de su familia, aunque aclara que su rol es más administrativo que técnico: “Ni en pedo me ensucio las manos”. Con un tono de voz singular, producto de una operación a los cinco años, y una personalidad avispada, promete ser el “señor de barrio” que no se perderá ningún chisme en Gran Hermano.

Martina

Martina, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 28 años

Instagram: @pereyramar_

Modelo y contadora, Martina se define como una mujer de carácter fuerte y con cero interés en las tareas domésticas: “Odio limpiar, pero hago cualquier cosa menos eso”, afirmó. Apasionada por las estrategias y con una inclinación a manipular situaciones a su favor, adelantó: “No soy ninguna tonta. Pensaría mil maneras de jugar”.

Giuliano

Giuliano, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 30 años

Instagram: @nano.vaschetto

Desde Venado Tuerto, Santa Fe, Giuliano llega con una personalidad decidida y habilidades para la venta. Practicante de artes marciales y padre de un niño de siete años, aseguró que su filosofía es clara: “Nunca creí en la monogamia; mientras no lastime a nadie, no debería importar lo que hago con mi vida”. Su capacidad para empatizar será su gran aliada en el juego.

Petrona

Petrona, nueva participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 57 años

Con una historia de vida que inspira, Petrona es madre, abuela y toda una artista de la vida cotidiana. Cocinera, peluquera y más, define su carácter como alegre y divertido. Su participación en el reality es un sueño hecho realidad: “En mi adolescencia decía ‘Algún día voy a estar ahí’. Y mirame dónde estoy”, compartió emocionada.

Santiago

Santiago, nuevo participante de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @telefe

Edad: 28 años

Instagram: @tatoalgorta

Directo desde Montevideo, Santiago "Tato" asegura que su carisma y físico no pasarán desapercibidos. Víctima de bullying por su apariencia, ha transformado esa experiencia en seguridad: “Sé lo que soy”, afirmó. Con su experiencia como creador de contenido en TikTok, confía en que generará atracción, aunque no duda en que también habrá envidias.