Un grupo de excompetidores de Gran Hermano denunciaron a un miembro de la producción por un escandaloso motivo

Un fuerte escándalo se ha desatado a pocos días de la finalización de la última edición de Gran Hermano(Telefe), inesperadamente, un grupo de exparticipantes del reality acusaron de malos tratos y ninguneos a una productora del canal.

Posterior a la gran final, los excompetidores estuvieron en el estudio de LAM (América TV), allí vieron un video que se grabó desde la tribuna de Gran Hermano en el que se observaba una situación tensa entre Selva Pérez y la productora en cuestión

Lucía Maidana le contó al cronista del programa de Ángel de Brito, que ella y su familia experimentaron malos tratos por parte de esta mujer que trabaja en la producción de Telefe.

Los exparticipantes de Gran Hermano denunciaron el mal trato de una productora de Telefe Exparticipantes de Gran Hermano denunciaron a una productora Exparticipantes de Gran Hermano denunciaron a una productora. Video: LAM (América TV) / X @GranHermano_HOY “Sí, es lamentable porque es de parte de solo una persona, siempre nosotros fuimos muy bien recibidos. Fue muy maleducada con mi familia, con la gente de la tribuna, ahora me atrevo a creer que a Kenny Palacios también lo echó la tribuna. El primer programa de este GH yo fui con mi novia, a mi novia también la trató muy mal, yo dije nunca más vuelvo, o sea, hay mucha gente que no volvió por ella”, le contó la exhermanita a Santiago Riva Roy, que si bien no hizo una denuncia formal en el canal, expuso la situación públicamente, sin nombrarla.

del moro gran hermano Los exparticipantes de Gran Hermano denunciaron públicamente a la productora de Telefe. Foto: Captura pantalla Telefe Además agregó: “Muy maleducada, nos ha denigrado en la cara. Me acuerdo de que yo fui a un Martín Fierro y me dijo, ‘vos no te pongas tan linda porque no vas a ir a la alfombra roja’, en la cara. Después echó a mi estilista en el hotel, la trató muy mal”.